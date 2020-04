Mikrocsoportokban edz a Kozármisleny

Ismét munkába áll a Kozármisleny NB III-as labdarúgócsapata rendkívül szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett kis csoportokban, ahogy azt tette már több alakulat is a magasabb osztályokban.

A klub hivatalos honlapjának tájékoztatása alapján nagyon fontos, speciális egészségügyi előírásoknak kell megfelelni az egy órás edzések során, hogy elkerüljük a kockázatokat. Egyszerre csak 4 játékos lehet a pályán (térfelenként 2), akiknek egymástól 2 méter távolságot kell tartani, a fizikai kontaktus tilos. Az öltöző továbbra is zárva van, így oda nem léphetnek be a játékosok, akik edzésruházatban jönnek és ugyanúgy mennek haza az egy órás foglalkozás végén, zuhanyzás nélkül. Az edzéseken való részvétel önkéntes alapon zajlik. Azokat, akik távol élnek, arra kérték, továbbra is otthonaikban készüljenek.

Kiemelik, az edzések folytatása azért elengedhetetlen, hogy a játékosok ne épüljenek le teljesen, és ehhez a labdás foglalkozások nélkülözhetetlenek. Valamint a klub felelőssége, az egészség megóvását szem előtt tartva ne engedje, hogy a játékosok teljesen elveszítsék azokat a képességeiket, amelyeket hosszú évek munkájával megszereztek pályafutásuk során, és amelyek a további szereplésükhöz nélkülözhetetlenek.