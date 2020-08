Minden a terv szerint ment

Marián Sluka saját csapatának, Vas László viszont a Nyíregyházának gratulálhatott a Merkantil Bank Liga második fordulóját követően, így a PMFC és a Szentlőrinc is három pont birtokában várhatja a következő kört.

Ennél szebb hazai rajtról nem is álmodhatott volt a Szentlőrinc labdarúgócsapata, amely szerda délután kozármislenyi „albérletében” 2–0-s győzelmet aratott az esélyesebbnek tartott Gyirmót felett. Nem véletlenül nyilatkozta a mérkőzés előtt Marián Sluka vezetőedző, hogy az első fordulóban, Szolnokon elszenvedett 1–0-s vereség ellenére is bízik csapatában és az első másodosztályú győzelemben.

– Először is szeretnék gratulálni a srácoknak, nagyot küzdöttek ezért a győzelemért, és most megérdemelten ünnepelnek – nyilatkozta a lefújás után Marián Sluka. – Három napunk volt arra, hogy felkészüljünk erre a mérkőzésre, taktikát váltottunk, s ez bejött. Tudtuk, hogy az ellenfelünk szeretne majd kontrázni, erre azonban nem adtunk esélyt, nagyon jól szűkítettük a területeket. Emellett szép támadásokat vezettünk, amelyeket sajnos nem tudtunk góllal befejezni, de egy szögletből és egy tizenegyesből kétszer is betaláltunk. Úgy érzem, a srácok mindent megcsináltak, amit elterveztünk.

A hétvégén kiütéses hazai sikerrel kezdő PMFC azonban pont nélkül maradt szerdán. Kónyáék hiába küzdöttek nagyot, a pályaválasztó Nyíregyháza már az első 30 percben beállította a 2-0-s végeredményt.

– Gratulálok a hazaiaknak, megérdemelten nyertek! Jól felkészültek belőlünk, ettől függetlenül magunkban keressük a hibát – mondta Vas László, a pécsiek trénere. – Sok labdát elveszítettünk, de minden szituáció, amiből felkészültünk, ellenünk sült el. Hangsúlyoztam, hogy a pontrúgásoknak nagy jelentősége lesz, mégis már az elején egy szögletből kaptunk gólt. Számos szögletet kialakítottunk, de ezekkel nem tudtunk élni. Tanulnunk kell a hibáinkból.

Mivel szerdán a Gyirmót és a PMFC mellett a Soroksár is kikapott, illetve a Haladás, a Békéscsaba és a Szolnok is ikszet játszott, két kör után már csak hárman maradtak száz százalékosak a mezőnyben. Az egyikük a debreceni derbin háromgólos győzelmet arató DVSC. Az élvolnalból nyáron búcsúzó együttest pedig az Ajka és a Nyíregyháza követi a tabellán – rosszabb gólkülönbséggel. Tehát a Loki eddig hozta kötelezőt, ellenben a szintén bajnokaspiráns Vasassal, amely a második meccsét sem nyerte meg. Radóék ezúttal Békéscsabán játszottak döntetlent.

Ez következik

A PMFC a harmadik fordulóban szombaton lép pályára, 18.15-kor fogadja a Győr együttesét. A két csapat pécsi találkozóját az M4 Sport élőben közvetíti. A Szentlőrinc vasárnap, a Szeged-Csanád otthonában vendégeskedik.

NB II., 3. forduló

Augusztus 8., szombat: PMFC–Győri ETO (18.15, M4 Sport).

Augusztus 9., vasárnap: Szeged-Csanád–Szentlőrinc (19.00), Soroksár–Nyíregyháza, DEAC–Dorog, Siófok–DVSC, Kaposvár–Kazincbarcika, Ajka–Békéscsaba, Vasas–Csákvár, Gyirmót–Haladás, Szolnok–Budaörs.

Merkantil Bank Liga NB II.

1. DVSC 2 2 0 0 4-0 6

2. Ajka 2 2 0 0 5-2 6

3. Nyíregyháza 2 2 0 0 3-0 6

4. Haladás 2 1 1 0 6-2 4

5. Békéscsaba 2 1 1 0 3-2 4

6. Szolnok 2 1 1 0 2-1 4

7. PMFC 2 1 0 1 4-2 3

8. Gyirmót 2 1 0 1 3-2 3

9. Szentlőrinc 2 1 0 1 2-1 3

10. Budaörs 2 1 0 1 3-3 3

11. Soroksár 2 1 0 1 1-1 3

12. Dorog 2 1 0 1 1-4 3

13. Vasas 2 0 2 0 2-2 2

14. Szeged-Csanád 2 0 1 1 2-3 1

15. Győri ETO 2 0 1 1 2-3 1

16. Kaposvár 2 0 1 1 1-2 1

17. Kazincbarcika 2 0 1 1 2-4 1

18. Csákvár 2 0 1 1 1-4 1

19. DEAC 2 0 0 2 0-4 0

20. Siófok 2 0 0 2 3-8x 0