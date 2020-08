Minden adott a PMFC-nél a jó teljesítményhez

Nagy lépést tett az előző szezonban a PMFC férfilabdarúgó-csapata, hogy visszatérjen az őt megillető helyére. A vasárnap kezdődő NB II.-es szezonban pedig stabilizálhatja is pozícióját a klub a magyar futball térképén.

Komoly erősítésbe kezdett a nyáron a PMFC, amely öt tapasztalt labdarúgóval bővítette, a tavaly az NB III.-ból már kimagasló alakulatát. A rutinos játékosokkal kibővült keret pedig nagy dolgokra lehet hivatott az idényben. Bár a Loki, a Vasas, a Győr és a Kaposvár befoghatatlan lehet, nem lepődnénk meg, ha a Pécs a közvetlen mögöttük lévő helyek egyikéért csatázna. Azonban már azzal is elégedett lehet a feljutó gárda, ha a középmezőnyben végezne.

Hegedűs szerepe változhat az új szezonban

A tavalyi szezon egyik meglepetése Hegedűs Márk volt a PMFC-nél, aki az őszi szezonban mutatott teljesítményével az nb3foci.hu szavazásán kiérdemelte a legjobbnak járó elismerést. A fiatal támadó több mérkőzésen is kiemelkedett az általánosan jól futballozó pécsi alakulatból. Többek között a Kisvárda és a Paks elleni Magyar Kupa meccseken is sokszor hívta fel magára a figyelmet megoldásaival. A nyáron viszont posztjára megérkezett Óvári Zsolt, aki a felkészülés során többször is villantott, így Vas Lászlónak valószínűleg meg kell találnia a megoldást arra, hogyan játszathatja egyszerre a két labdarúgót.

Négy kérdés Futó Zsombor csapatkapitánynak

– Nagy rohanással indul a szezon. Készen állnak rá?

– Nagyon kemény felkészülésen vagyunk túl. Szerintem pont emiatt csináltunk ennyire erőset, hogy ezt a hét mérkőzést augusztusban bírni tudjuk. Mind fizikálisan, mind lelkileg felkészült a csapat az előttünk álló megpróbáltatásokra. Remélem, hétvégén jól fogunk startolni, mert nagyon fontos lesz, hogy lendületet adjon a csapatnak – jelentette ki Futó.

– Nyáron tudtak újabb lépéseket tenni előre?

– Úgy látom, hogy szakmailag idáig sem volt probléma, sokkal magasabb osztályú felkészítést kapott a csapat eddig is. Most pedig már a háttérdolgokon is – gondolok a regenerációra, orvosi dolgokra – látszik, hogy fejlődik a klub, és tényleg a profi ligára készülünk. Minden adott lesz egy jó szerepléshez a csapat környékén.

– Érez csapatkapitányként plusz nyomást?

– Nem nyomásként élem meg, inkább plusz motiváló tényező, mivel mondhatjuk, hogy az egyik legrutinosabb vagyok a csapatban. Sok fiatal van nálunk, akik még nem is játszottak ilyen osztályban. Próbálom őket mentálisan felkészíteni és ráhangolni a meccsekre, mert ez teljesen más lesz, mint egy NB III.-as mérkőzés. Ezt még szokni kell sok játékosnak, hogy itthon rengeteg néző előtt nagyobb a teher. Ezen túl kell lépni, és csinálni a dolgunkat. Próbálok minden téren segíteni a többieknek is. Nagyon jó összhang lesz a csapaton belül, hogy a sok fiatal mellé jöttek rutinos játékosok. Ők segítenek ebben nekem, támogatják a többieket. Nem lesz azzal probléma, hogy több a fiatal tehetség a csapatban. Jó lesz ez a szezon is, próbálunk minél előrébb végezni!

– Milyen célt tűzött ki maga elé?

– Mondanám, hogy szeretnénk minden mérkőzést megnyerni, de ez nem túl reális célkitűzés, de bízom benne, hogy minél több meccsen nagyon jó teljesítménnyel tudom segíteni a csapatot. Remélem, hogy ez egy jó szereplésre elegendő lesz, és minél több mérkőzést tudunk megnyerni. Nem jósolnék, hogy hol fogunk végezni, de a tabella első felébe várnám a csapatot.

Bajnoki menetrend

2020 augusztus

02. 19.00 PMFC–Dorog

05. 19.00 Nyíregyháza–PMFC

08. 18.15 PMFC–Győr

16. 18.15 Kazincbarcika–PMFC

23. 19.00 PMFC–Békéscsaba

26. 19.00 Csákvár–PMFC

30. 19.00 PMFC–Szentlőrinc

szeptember

13. 17.00 Szombathely–PMFC

16. 19.00 PMFC–Budaörs

27. 17.00 Debreceni VSC–PMFC

október

04. 17.00 PMFC–Siófok

18. 17.00 Szolnok–PMFC

25. 17.00 PMFC–Gyirmót

november

01. 17.00 Szeged–PMFC

04. 18.00 PMFC–Vasas

08. 17.00 Ajka–PMFC

22. 17.00 PMFC–Kaposvár

25. 18.00 PMFC–Debreceni EAC

29. 13.00 Soroksár–PMFC

december

06. 13.00 Dorog–PMFC

13. 17.00 PMFC–Nyíregyháza

2021 január

31. Győr–PMFC

február

07. PMFC–Kazincbarcika

14. Békéscsaba–PMFC

21. PMFC–Csákvár

28. Szentlőrinc–PMFC

március

07. PMFC–Szombathely

14. Budaörs–PMFC

21. PMFC–Debreceni VSC

április

04. Siófok–PMFC

07. PMFC–Szolnok

11. Gyirmót–PMFC

18. PMFC–Szeged

25. Vasas–PMFC

28. PMFC–Ajka

május

02. Kaposvár–PMFC

09. Debreceni EAC–PMFC

16. PMFC–Soroksár

Vas László

A PMFC vezetőedzője 2018 októberében vette át a csapatot. Ekkor még csak az őszi szezonból hátralévő hat mérkőzésről szólt a szerződése. Jó munkájával azonban előbb benntartotta a harmadosztályban az alakulatot tavasszal, majd a következő évben fel is jutott vele. Így harmadik szezonját már az NB II.-ben kezdi a gárdával.

Az új igazolások:

Bartha László

Született: 1987. febr. 9.

Komló

poszt: csatár, középpályás.

Korábbi klubjai: Komlói Bányász (utánpótlás), Ferencvárosi TC, Kozármisleny FC, Paksi FC.

Felnőtt karrier: 15 szezon.

Óvári Zsolt

Született: 1997. márc. 29.

Kazincbarcika.

poszt: támadó.

Korábbi klubjai: Videoton (utánpótlás), Puskás Akadémia, Diósgyőr, Balmazújváros.

Felnőtt karrier: 7 szezon.

Preklet Csaba

Született: 1991. ápr. 25. Kapuvár

poszt: védő.

Korábbi klubjai: Reggina Calcio (olasz), Kecskemét, Eger, Zalaegerszeg, Vasas, Cegléd, Tiszakécske.

Felnőtt karrier: 13 szezon.

Batizi-Pócsi Balázs

Született: 1992. ápr. 20.

Nyíregyháza

poszt: csatár.

Korábbi klubjai: MTK II., Nyíregyháza, Tatabánya, Balmazújváros, Sopron, Tiszakécske.

Felnőtt karrier: 12 szezon.

Króner Martin

Született: 1993. júl. 8.

Budapest

poszt: védő.

Korábbi klubjai: Létavértes, Debreceni VSC, Zalaegerszegi TE, Vác FC, Budafoki MTE.

Felnőtt karrier: 11 szezon.

További mozgások

Érkezett

Vukman Donát

18 éves kapus (az MTK-tól)

Végleg Távoztak

De Oliveira Ayrton

középpályás (Kelen SC)

Egyed Balázs

kapus (Sajóbábony)

Godzsajev Telmán

középpályás (Kaposvár)

Szabó Dominik

támadó (Kozármisleny)

Koller Krisztián

támadó (Pécsvárad?)

Kölcsönbe távoztak

Horváth Dániel

hátvéd (Kozármisleny)

Kovács Benedek

kapus (Rákosmente)