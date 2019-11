Minden gyereket szívesen lát a Misleny

A tabella második feléből már az NB III. Közép-csoportjának ötödik helyéig feltornázta magát a HR-Rent Kozármisleny csapata. A klubnál pedig már el is indult a munka, amivel a jövőben is saját nevelésű játékosokkal biztosítanák a sikereket.

Egyre jobban szerepel a bajnokságban a Kozármisleny. Pókos Csaba tanítványai nyolc hete nem találtak legyőzőre, így már az 5. helyen állnak. Teszik mindezt úgy, hogy zömében saját nevelésű, vagy a régióban pallérozódó játékosok alkotják a keretet. Ahhoz pedig, hogy ezt a színvonalat fenntarthassák, hosszú távú tervet dolgozott ki az egyesület, aminek egyik első lépése volt, hogy a felnőttcsapat edzője az utánpótlás munkáját is felügyeli szakmai igazgatóként, és szorosan együtt dolgozik Jelena Richárddal, az utánpótlás vezetőjével.

– Elindult nálunk egy munka nyáron mind az utánpótlásban, mind a felnőttben, és részsikereket már elkönyvelhettünk, de még messze vagyunk a kitűzött célunktól – mondta Magyar Márk klub­igazgató, aki hozzátette a szülőktől is nagyon jó visszajelzéseket kapnak. – Egészen az óvodától igyekszünk felépíteni a rendszerünket, ezért tart Pókos Csaba is heti egy foglalkozást a legkisebbeknek, a Jelena Richárd és Kovács Zoltán vezényelte két ovifoci képzés mellett.

A vezető kifejtette, céljuk nem az, hogy például az U17 minden héten jó eredményt érjen el, nem versenyezni szeretnének másokkal, hanem a fiataloknak valami mást adni, mint a többi egyesület. A fejlesztés áll a középpontban.

– Senkit nem küldünk el a klubtól. Az a gyerek is focizhat nálunk, aki nem annyira ügyes, vagy későn érő, esetleg nem is akar labdarúgó lenni, csak egészségesen szeretne élni – hangsúlyozta a vezető. – Kettébontottuk az utánpótlást. A „Kék” csoportban vannak, akik előrébb tartanak, így ők más intenzitással tudnak edzeni, mellette pedig ott a „Fehér” csoport, ahol azok vannak, akik a játék szeretetéért jönnek. Nemcsak a profi, hanem a tömegsportot is igyekszünk támogatni, egy olyan közösséget próbálunk teremteni, ahol bármelyik mislenyi vagy a régióban élő megtalálja számításait.

De nem csak a labdarúgásról szólnak a klub tervei. Már a jövő évre egy átfogó programon dolgoznak, amivel a focicsapat a helyi közösség életében vállalna nagyobb szerepet.