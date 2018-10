„Minden mohácsi családból valaki kapcsolatban van velünk”

Huszonhat évesen lett a megyében elsőként – 1888-ban – megalapított sportegyesület ügyvezetője Schmidt Zsuzsanna. A tősgyökeres mohácsi sportvezető lapunknak adott interjújában többek között beszélt az MTE 1888 jövőképéről, a közeli jövőben várható beruházásokról, s arról is, elképzelhetőnek tartja-e, hogy néhány éven belül a legmagasabb osztályban szerepeljen az egyesület egyik csapata.

– Azért az nem mindennap esik meg valakivel, hogy 26 évesen egyszer csak egy nagy egyesület, az MTE 1888 ügyvezetője legyen. Önnek hogyan sikerült?

– Hosszú történet. Mondjam el röviden? Kislány korom óta a sport bűveletében éltem. Bár Pécsett születtem, Mohácson nőttem fel. A Széchenyi általános iskolába jártam, ott kezdtem asztaliteniszezni, aztán a Kisfaludy Károly Gimnáziumban végeztem a középiskolát. A sport megfertőzött, voltam utánpótlás-válogatott is. Pécsett jártam egyetemre, a mesterképzést szintén Pécsen végeztem sportturizmus szakon, aztán a Budaörsi SC ügyintézőjeként kezdtem dolgozni. 2016-ban az MTE meghirdetett egy sportmenedzseri állást, jelentkeztem rá, és többek biztatására örömmel mondtam igent később a munkára. Pár hónap múlva pedig felkértek, vállaljam el az ügyvezetői posztot. Így történt.

– És hogy megy ez a gyakorlatban? Mi a dolga egy ügyvezetőnek?

– Minden. Tizenhat szakosztályunk van, ez nagyon sok, országos összevetésben is szinte egyedülálló. Millió megoldandó feladattal, kérdéssel szembesülök nap mint nap, egyedül nyilvánvalóan ezeket nem is tudnám megoldani. Szerencsére a munkatársaimnak köszönhetően olyan háttér, szakmai stáb van mögöttem, amire minden esetben támaszkodhatom, nekik ezúton is köszönöm ezt.

– Hogyan, miből lehet finanszírozni egy ekkora egyesületet?

– Mohács polgármestere, Szekó József, és a képviselő-testület is szerencsére nagyon sportszerető. Évente százmillió forintot is meghaladó támogatás érkezik az önkormányzattól, az előre egyeztetett nagyobb pályázataink önrészét is lehetőségeik szerint biztosítják. Ennek köszönhetően nagyon komoly beruházásokat valósíthatunk meg, jövőre például 200 millió forintból újíthatjuk fel az MTE Kórház úti pályáját, s ugyanennyit fordíthatunk a városi sportcsarnok befejezésére is. Komoly pénzek érkeznek a mohácsi és környékbeli vállalkozók tao-felajánlásaiból is, amiért hálásak vagyunk.

– Milyen a kapcsolatuk a város lakosaival?

– Csaknem ezren sportolnak az egyesületben, azt hiszem, ez mindent elmond, lényegében minden mohácsi családból valaki kapcsolatban van velünk.

– Milyen jövőképet tudnak kínálni a sportolóiknak?

– Mindenkit szeretnénk idehaza tartani, mindenkit igyekszünk támogatni a lehetőségeinkhez képest. A legnagyobb lemorzsolódás középiskola után következik be sportágainknál, de ez valahol normális, hiszen sportolóink nagy része szeretne továbbtanulni közelebbi vagy távolabbi felsőoktatási intézményekben.

– Akkor már nem fognak eligazolni mondjuk Kozármislenybe a legtehetségesebb kézilabdázók?

– Munkám során nem találkoztam hasonló átigazolási kérésekkel.

– Kikről fogunk hallani a közeli jövőben? Vannak olyan sportolóik, akik berobbanhatnak az élvonalba?

– Büszkén mondhatom, hogy igen. A női kéziseknél Rittlinger Lotti az egyik legnagyobb tehetség, az úszóknál ilyen Simics Maja, Füredi Natália, Rajczi Zalán, Gacsal Gergely és Martin, valamint Kocsis Ádám, s az atlétáknál kiemelendő Kapitány Kristóf, Szurcsik Milán, Katos Boglárka eredményessége, karatésaink közül szép sikereket ért már el Mikóczi Dávid, és az evezősöknél is nagyon komoly reménységeink vannak.

– Egy ekkora egyesülethez nagyon komoly marketingtevékenység dukál. Hogyan oldják ezt meg?

– Ebben van elmaradásunk. Az egyesület Facebook-oldala sikeresen működik, a helyi médiával, így a Mohácsi Újság.hu-val is jó az együttműködésünk, s tervezzük azt is, hogy napi frissítéssel elindítjuk az MTE 1888 honlapját is.

– Úgy tudjuk, célegyenesbe értek a tárgyalások egy nagyon komoly támogatóval.

– Ebben az ügyben egyelőre nem tudok érdemben nyilatkozni.

– Akkor másképp kérdezem. Lehet az MTE 1888-nak néhány éven belül első osztályban szereplő csapata? Konkrétan, a női kézisek lehetnek?

– Lehetséges, de csak akkor, ha minden feltétel adott lesz. S ebből csak az egyik a pénz. Fontos, hogy felépítsük a megfelelő szakemberállományunkat, megteremtsük a megfelelő infrastrukturális követelményeket és továbbfejlesszük utánpótlásunkat, ezeken dolgozunk nap mint nap.