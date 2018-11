Mindenképp az élen telel a Szentlőrinc

Az utolsó idei nekifutás vár a három baranyai NB III.-as labdarúgócsapatra, ezzel a fordulóval ugyanis zárul a szezon. A Szentlőrinc és a PMFC otthon, a Kozármisleny idegenben játszik.

Ami biztos, ráadásul nagyon fontos is: a Szentlőrinc mindenképpen őszi bajnok lesz (illetve, ha úgy vesszük, már az is volt, hiszen az utolsó őszi forduló, a 15. már a múlt héten lement). Mindegy, akárhogy is nézzük, akárhová is tesszük a most következő, 16. kört, Turi Zsolt együttese az élen fogja zárni az évet, ugyanis hat ponttal vezet a Szeged-Grosics Akadémia előtt. Az más tészta, hogy nehéz feladat vár vasárnap ebéd után Hampuk Ádámékra, elvégre a harmadik helyezett SZEOL-t fogadják – a bajnoki rajton fordított szereposztásban a szegediek győztek 2-0-ra. Most meg kellene mutatni, ki az úr a házban!

A PMFC számára nagyon sokat jelentett, hogy a legutóbbi fordulóban hazai pályán 1-0-ra legyűrte a Kozármislenyt. Ezzel jelezték a piros-feketék, hogy igenis van remény! Most viszont még keményebb diót kellene feltörniük, ugyanis azt a Dunaújvárost látják vendégül, amely a legjobbak közé tartozik, s a negyedik helyen áll. Természetesen ez az akadály sem leküzdhetetlen, az előző fordulóban a Makó közel állt ahhoz, hogy pontot csenjen az újvárosiaktól, csak egy góllal kapott ki. Amennyiben Vas László csapata ismét fegyelmezetten játszik, s tudása legjavát nyújtja, nem kizárt, hogy győzelemmel zárja az évet.

Három ponttal kell búcsúznia az évtől a Kozármislenynek is. Németh Zsolt együttese nem azt a teljesítményt nyújtotta ősszel, amire a szurkolók számítottak: túl sok pontot hullajtott el, így aztán jelenleg csak a nyolcadik helyen áll. Könnyen lehet azonban, hogy vasárnap egy picit előrébb araszol annak ellenére, hogy idegenben játszik, a Szekszárd ugyanis nem tartozik a verhetetlen kategóriába. Ha Wittrédiék kihozzák magukból a maximumot és értékesítik a helyzeteiket, legyőzhetik a házigazdákat.

A 16. forduló programja (november 25., vasárnap, 13.00): Szentlőrinc–SZEOL, PMFC–Dunaújváros, Szekszárd–Kozármisleny, Bp. Honvéd II.–Iváncsa, Makó–Szeged-Grosics Akadémia, Rákosmente–Hódmezővásárhely, Taksony–Kecskemét, Dabas–Paks II.

