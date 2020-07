Mindenkinek meg kell idén is szenvednie a Szentlőrinc ellen

Vasárnap a Szolnok ellen kezdi első NB II.-es idényét a Szentlőrinc SE férfilabdarúgó-csapata, amelyet a szezon előtt sokan leírnak. Azonban így tettek velük az elmúlt idények során is, mégis a másod­osztályra készülnek.

Az biztos, hogy nem lesz egyszerű dolga a Szentlőrincnek, ha bent akar maradni az NB II.-ben. Az első hónap pedig alapjaiban meghatározhatja, mit várhatnak el a folytatástól. Előzetesen a 12–17. hely egyike nem tűnik elérhetetlennek. A korábbi erősítések, illetve a tegnap bejelentett MTK-tól kölcsönbe érkező négy fiatal pedig bizonyítja, nem villámlátogatást tervez a klub.

Tavaly a Szombathelynek 30 pont kellett ahhoz, hogy megtartsa NB II.-es tagságát, de a szezont idő előtt lefújták. Ezt a számot így idén a Szentlőrincnek túl kell teljesítenie, bár a bajnokság erősödésével nagyobb a valószínűsége, hogy több egységet hagy el útközben a többi alsóházi alakulat is.

Hleba és Kondor játéka kulcsfontosságú lehet

Már a tavalyi szezonban is kulcsfontosságú szerep jutott a középpályán Hleba Tamásnak, aki nemcsak az ellenfél támadásait akasztotta meg, de a támadásoknak is fazont szabott, így az ő jó teljesítménye egy osztállyal feljebb is elengedhetetlen lesz. Hasonlóképpen a legjobb arcát kell mutatnia Kondor Kristófnak is, akinek a második vonalból érkezve nem csak az előkészítésekért kell felelnie, de sokszor könyörtelenül be kell fejeznie az akciókat.

Öt kérdés Harsányi István csapatkapitánynak

– Mit vár az idei bajnokságtól? Nagyot nőhet most a terhelés.

– Igen, ez így van, de sokat edzünk, nagyon készülünk. Nyilván arra senki nem számított, hogy hét fordulót is le kell játszani az első hónapban. A szakmai stáb felkészített minket erre, és van egy bő keretünk is minőségi játékosokkal. Nagyon fontos volt, hogy a csapat gerincét együtt tudtuk tartani, ahhoz jöttek rutinos játékosok, illetve fiatalok. A beilleszkedésükkel nem volt probléma egyáltalán. Segítséget fognak nyújtani a csapatnak – válaszolta Harsányi.

– Milyen célokat tűzött ki?

– Csapatszinten, hogy kiharcoljuk a bennmaradást minél előbb. Ez szerintem egy teljesen reális elvárás. Egyénileg szeretném megmutatni magam, azt, hogy milyen játékos is vagyok valójában. Gólokkal, gólpasszokkal akarom segíteni a csapatomat, és együtt ünnepelni a bennmaradást.

– Tavaly sok helyzetük maradt ki, az új igazolásokkal előrelépés várható ezen a területen?

– Mi is látjuk, hogy gólokban hiány volt. Gyakorlunk, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több gólt szerezzünk minél előbb. A mester is mindig elmondja, ha adódik lehetőség, azt könyörtelenül ki kell használnunk, mert ez már nem az a szint. Azt gondolom az új játékosok kapcsán is, hogy ebben előrelépés lesz.

– Érez extra felelősséget, nyomást csapatkapitányként?

– Igen, érzek. Illetve el is várom magamtól a plusz felelősségvállalást. Nyilván segítenem kell a fiatalokat. Van, aki ilyen osztályban még nem is játszott. Mindenben próbálom támogatni őket. Igyekszem maximálisan teljesíteni mind az öltözőben, mind a pályán, mert akkor lehetek igazán vezér, ha a játékommal is bizonyítok.

– Hogyan várják a rajtot?

– Mindenki nagyon izgatott már a kezdés miatt. Könyörtelenül kell majd játszanunk. Minden egyes csapatnak meg kell szenvednie ellenünk. Sokan leírnak minket a kisebb költségvetésünk és hasonlók miatt, de azt gondolom, nagyon komolyan kell majd venni minket.

Marián Sluka A Szentlőrinc új vezetőedzője jól ismeri a magyar futballközeget, hiszen a ZTE, a Haladás, a Siófok és a Pápa futballistája is volt. Edzői pályáját 2016-ban Szlovákiában kezdte, játékos-edző volt egy harmadosztályú csapatnál. Legutóbb a szlovén második ligában dolgozott, a Nafta Lendava vezetőedzőjeként.

Bajnoki menetrend

2020. Augusztus

02. 19.00 Szolnok–Szentlőrinc

05. 17.30 Szentlőrinc–Gyirmót

09. 19.00 Szeged–Szentlőrinc

16. 17.30 Szentlőrinc–Vasas

23. 19.00 Ajka–Szentlőrinc

26. 17.30 Szentlőrinc–Kaposvár

30. 19.00 PMFC–Szentlőrinc

Szeptember

13. 16.30 Szentlőrinc–Soroksár

16. 16.00 Dorog–Szentlőrinc

27. 16.00 Szentlőrinc–Nyíregyháza

Október

04. 17.00 Győr–Szentlőrinc

18. 14.30 Szentlőrinc–Kazincbarcika

25. 17.00 Békéscsaba–Szentlőrinc

November

01. 13.30 Szentlőrinc–Csákvár

04. 13.30 Debreceni EAC–Szentlőrinc

08. 17.00 Szombathely–Szentlőrinc

22. 13.00 Szentlőrinc–Budaörs

25. 18.00 Debreceni VSC–Szentlőrinc

29. 13.00 Szentlőrinc–Siófok

December

06. 13.00 Szentlőrinc–Szolnok

13. 17.00 Gyirmót–Szentlőrinc

2021. Január

31. Szentlőrinc–Szeged

Február

07. Vasas–Szentlőrinc

14. Szentlőrinc–Ajka

21. Kaposvár–Szentlőrinc

28. Szentlőrinc–PMFC

Március

07. Soroksár–Szentlőrinc

14. Szentlőrinc–Dorog

21. Szentlőrinc–Nyíregyháza

Április

04. Szentlőrinc–Győr

07. Kazincbarcika–Szentlőrinc

11. Szentlőrinc–Békéscsaba

18. Csákvár–Szentlőrinc

25. Szentlőrinc–Debreceni EAC

28. Szentlőrinc–Szombathely

Május

02. Budaörs–Szentlőrinc

09. Szentlőrinc–Debreceni VSC

16. Siófok–Szentlőrinc

A 2020-AS NYÁRI ÉRKEZŐK

Sili Luka

Született: 1997. nov. 21.,

Szabadka, Szerbia

Poszt: Támadó, csatár.

Korábbi csapatok: FK Backa (szerb), FK Tavankút (szerb), Szentlőrinc SE, III. kerületi TVE.

Felnőtt karrier: 4 szezon.

Forgács Dávid

Született: 1995. szept. 29.

Szeged

Poszt: Védő.

Korábbi csapatok: AC Pisa (olasz), Atalanta (olasz), US Anconitana (olasz), Diósgyőr, Nyíregyháza, Paks.

Felnőtt karrier: 5 szezon.

Slakta Balázs

Született: 1994. dec. 1.

Eger

Poszt: kapus.

Korábbi csapatok: Debrecen (3 NB II-es, 40 NB III-as meccs), Kaposvár (32 NB III-as, 13 NB II-es, 4 NB I-es meccs).

Felnőtt karrier: 8 szezon.

Kovács Dávid

Született: 1998. febr. 11.

Budapest

Poszt: balszélső védő.

Korábbi csapatok: Vasas Kubala Akadémia (utánpótlás), Siófok, Vasas, Soroksár, Tiszakécske, Füzesgyarmat.

Felnőtt karrier: 4 szezon.

Kapronczai Gergely

Született: 2001. márc. 04.

Mohács

Poszt: támadó.

Korábbi csapatok: Kozármisleny (utánpótlás), PMFC (up), MTK (up), III. kerületi TVE (kölcsönben).

Felnőtt karrier: 1 szezon.

További érkezők

Dulló Martin (Csákvárról, 26 éves védő).

Molnár Róbert (Soroksárról, 29 éves szélső védő)

Sinkovits Dávid (Bácskatopolyáról kölcsön, 22 éves támadó középpályás).

Nagy Barnabás (Az MTK-tól kölcsön, 19 éves balszélső védő).

Törőcsik Péter (Az MTK-tól kölcsön, 19 éves támadó).

Lehoczky Roland (Az MTK-tól kölcsön, 18 éves támadó).