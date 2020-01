Mindig egyre jobb és jobb szeretne lenni Pongó Máté

Megtartották kosárlabdában a Baranya legjobbjai 2019-ben pályázat ünnepélyes díjkiosztóját, ahol Pongó Mátét, a PVSK-Veolia NB I-es férficsapatának irányítóját is díjazták.

– Mindenekelőtt, meggyógyult? Jobban érzi magát?

– Igen. Szerencsére már múlt héten is, közvetlen a meccs előtt tudtam edzeni. Akkor még nem játszottam, de hétfőtől kezdve teljes mértékben a csapat rendelkezésére állok.

– Mindig jó, ha elismerik az ember teljesítményét, de mennyire fontos önnek egy egyéni díj?

– Így van. Ezért is dolgozunk, hogy minél jobb eredményt érjünk el csapatszinten és egyénileg is. Ha ezt esetleg mások is észreveszik, és jutalmazzák, az külön öröm. Boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a címet. Ez is arra sarkal, hogy érdemes dolgozni, és még többet kell. Persze csapatjátékos vagyok, úgyhogy bármikor elcserélném a közös sikerért az egyéni díjat.

– Mennyire elégedett az előző évével?

– Mindig azt érzem, tudnék jobban és jobban játszani. Maximalista vagyok. Nyilván nagyon szép szezont zártunk, egészen extrára sikerült a végére. De az egész évre tekint ez a díj, a mostani idényt is figyelembe veszi, és itt azért elég hullámzó volt a teljesítményünk. Éppen az év vége volt mélypont. Van még hova fejlődni, és szeretnénk is mind csapat, mind egyéni szinten javulni.

– Mi az, amit kiemelne a saját játékából, amiben fejlődne?

– Támadásban kellene a legtöbbet fejlődnöm, hogy minél sokszínűbb legyen a játékom, minél magabiztosabban tudjam befejezni akár a kinti, akár a közeli dobásokat. Persze a játék összes területén szeretnék előrelépni.

– Mit szeretne ebben az évben mindenképpen elérni?

– Szoros a liga. Az új évben rögtön nyertünk két meccset, így már rögtön inkább az élmezőnyhöz tartozunk, mint a bajnokság alsó feléhez. Ez viszont gyorsan változhat, mert minimális különbségek vannak a csapatok között. Szeretnénk minél jobb eredményeket elérni, és az első ötben végezni.

– Most efelé egy újabb lépés lesz a Körmend elleni meccs. Attól mit vár?

– Nagyon nehéz mérkőzés lesz. Körmenden idén még nem nyert senki. Különösen erősek hazai pályán, de ők az egyetlenek is, akik megverték a Falcot. Ez sokat elárul a teljesítményükről. Van egy nagyon tapasztalt irányítójuk, akin nagyon sok múlik, hiszen ő ad lendületet a csapatnak támadásban. Akár a pontjaival, akár az aszisztjaival, akár azzal, ahogyan mozgatja a csapatot, különbséget jelenthet. Rá nagyon kell figyelnünk. Illetve négyes poszton is tud kiemelkedőt nyújtani Taylor. Az elmúlt hétvégén az ő extrájával tudták verni a Paksot. Vannak nagyon jó egyéni képességű játékosaik, de csapatként fókuszálnak jól. A védekezésükből mindenki kiveszi a részét, és ott nagyon jó teljesítményt mutatnak, amiből jól is indulnak. Ezekre oda kell figyelnünk. Nem szabad sokszor eladni a labdát, mert az megbosszulja magát.