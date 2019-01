Mindkét női csapat pályára lép a hétvégén

A PINKK-Pécsi 424 NB I.-es női-kosárlabdacsapata szombaton (18.00) idegenben a bajnoki címvédő Sopron ellen játszik, a PEAC-Pécs pedig vasárnap (18.00) a télen megerősödött Ceglédet fogadja a bajnokság 14. fordulójában.

A PINKK az utóbbi két mérkőzését egyaránt az utolsó pillanatokban tudta megnyerni, méghozzá rivális csapatok ellen. Laczka Miklósék előbb az Újbudát, majd a Vasas Akadémiát múlták fölül. Így kijelenthetjük, hogy jó formában várják a kozármislenyiek a mai összecsapást. Most viszont az eddig hibátlan címvédő Sopron otthonába látogatnak, ami nem sok jóval kecsegtet. A felek legutóbbi találkozója is igen simára sikeredett: októberben a baranyaiak majdnem harminc pontos vereséget szenvedtek hazai pályán Fegyvernekyék ellen, valószínűleg a mai mérkőzésen is csak a tisztes helytállás lehet a tét.

A PEAC-Pécsnek sem lesz egyszerű dolga vasárnap, hiszen hiába áll a tabella utolsó előtti helyén a Cegléd, a szezon második felének már egy megerősített kerettel vágtak neki és múlt hétvégén, nagy meglepetésre a Zalaegerszeg együttesét is le tudták győzni hazai pályán – illetve az októberben a jóval nagyobb játékerőt képviselő Győr ellen is tudtak meglepetést okozni. Meszlényi Róberték az előző fordulóban egy kissé megizzadtak, de végül megverték az MTK-t és most nagy szükségük lenne egy hazai sikerre is.

A PINKK-Pécsi 424 jelenleg négy győzelemmel és kilenc vereséggel a bajnokság nyolcadik helyén áll, a PEAC pedig nyolc győzelemmel és öt vereséggel a hatodik.