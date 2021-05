Minőségi létesítményeket kapnak a PVSK sportolói

Sarokkövéhez érkezett a PVSK centenáriumi infrastruktúra fejlesztése. A beruházás keretében a régi stadion helyén dzsúdó- és ökölvívóterem, multifunkcionális labdarúgó- és atlétikacsarnok, valamint futófolyosó, 800 fős lelátó, labdarúgó-nagypálya és két műfüves labdarúgó-kispálya épül.

– Új időszak kezdődött 2017-ben a PVSK életében, amikor belevágtunk egy közel 5 milliárd forintos fejlesztésbe. Most ennek a folyamatnak a sarokkövéhez érkeztünk, aminek keretében több mint 2,6 milliárd forint értékben építünk egy sportkomplexumot. Ezekben otthont kap a dzsúdó, az ökölvívás, az atlétika és a labdarúgó-utánpótlás is. A vidéki sportfejlesztések között kiemeltnek minősül a beruházás, amely nemcsak az egyesületünkben sportolóknak nyit egy egészen más perspektívát, hanem nagyban hozzájárul Pécs, és a Dél-Dunántúl sportolási lehetőségeinek fejlesztéséhez is – jelentette ki Rákossy Balázs, a PVSK társadalmi elnöke.

A munkálatok már meg is kezdődtek, amelyek végén az új pályák területe 4 416 négyzetméter lesz, a dzsúdó-, ökölvívó- és labdarúgócsarnokok összesen 3 954 négyzetmétert tesznek ki, az öltözőket és az előírásoknak megfelelő kiszolgálóhelyiségeket is magába foglaló lelátó pedig 1 596 négyzetméter alapterületre készül.

– Nagy öröm számunkra, hogy az egyéni sportágak is új létesítményekhez jutnak. Dzsúdósaink és ökölvívóink lehetetlen körülmények között edzenek, atlétáink és labdarúgó-utánpótlásunk pedig hiányos feltételrendszerben végzi a munkát. Ezzel a beruházással nemzetközi összehasonlításban is helytálló minőségű létesítményeket kapnak ezek a sportágak. Az új labdarúgó-nagypályánk megfelel az MLSZ előírásainak – nyilatkozta Czerpán István, a PVSK elnöke, majd hozzátette: – Úgy látom, mindenki örül, hogy eljutottunk eddig a pontig. Sokan érdeklődnek, bekukucskálnak a kerítésen, izgatottan figyelik az építkezést. Sportolóink és munkatársaink is nagyon várják már, hogy elkészüljenek a létesítmények, de talán még ők sem látják, valójában mit jelent majd az egyesületünk életében ez a fejlesztés. Abban biztos vagyok, ha valaki egy év múlva erre jár, akkor nem fog ráismerni erre a területre.

Benik Balázs, a kivitelező B Build & Trade Kft. tulajdonosa azt emelte ki, hogy a jövőnek építeni mindig nagyon különleges feladat, de már a Szamosi Nándor Sportcsarnok építésekor bebizonyították, meg tudnak felelni az igényes megrendelő elvárásainak.