Most már tud örülni

Surányi László egy hete, kényszerűségből debütált edzőként a Vízilabda-OB I.-ben. A PVSK BVSC elleni idegenbeli meccsén, Lukács Gergely kiállítása miatt vette át a stafétát, a bemutatkozás pedig egy bravúros fordítással és győzelemmel végződött. Csütörtökön, eltiltott kollégáját helyettesítve újra leült a padra, és a pécsiek újra legyőzték a BVSC-t.

– A hazai győzelem után azt nyilatkozta, a meccs előtt még azon gondolkodott, mit fog mondani egy szoros vereséget követően. Mit sikerült kiötölni?

– Egy sablon már megvolt – mondta lapunknak mosolyogva Surányi László, aki a PVSK-Mecsek Füszért eltiltott vezetőedzőjét helyettesítette. – Hogy gratulálok a BVSC-nek, jó csapat, válogatott játékosokkal telitűzdelve, hogy örülünk az idegenbeli sikernek, de most sajnos helyreállt a világ rendje. Aztán úgy alakult, hogy a lefújás után kezdhettem agyalni.

– Most debütált az OB I.-ben. Milyen érzés volt?

– Furcsa. A pesti győzelem után nem is tudtam örülni, ott volt a fejemben, hogy jön a „visszavágó”, ahol egy feltüzelt BVSC lever minket. Most azért már sokkal jobb. Érdekes, utánpótlásmeccsen nehezebb a dolgom, ott több a hiba. Itt viszont egész más az atmoszféra. Pazar volt a hangulat az uszodában.

– Mennyire tudott önálló lenni?

– Lukács Gergőtől abszolút szabad kezet kaptam, megbízik bennem, amit köszönök is. Úgy meccselhettem, ahogy jónak láttam.

– Úgy tűnik, ez bejött. Mikor érezte, hogy meglehet a győzelem másodszor is egy hét alatt?

– Amikor lefújták a meccset. Igaz, hogy vezettünk kettővel, de az utolsó két percben 10-9 volt az állás, benne volt a levegőben egy egyenlítés is. Az utolsó negyed előtt, mínusz kettőnél Barát Feri szólt oda, hogy Pesten nagyobb volt a hátrányunk, mégis nyertünk. Addig ez eszembe sem jutott. Mondtam is a srácoknak, hogy voltunk már nehezebb helyzetben is. Tűzben kellett tartani a csapatot, el kellett velük hitetni, hogy lőni kell, hogy igenis nyerhetünk.

– Ha a budapesti meccs előtt kellett volna megmondani, hogy hány százalék esély van arra, hogy hat pontot szereznek a BVSC ellen, mit mondott volna?

– Azt, hogy nulla százalék. Komolyan. Olyan kicsi volt erre a sansz, hogy még szorzót sem adtak volna rá egy fogadóirodában. Meg tudtuk azonban mutatni, hogy csapatként milyen erősek tudunk lenni. Nagyon büszke vagyok a srácokra.

– Két mérkőzés, két bravúrgyőzelem. Megjött a kedve a főnökösdihez?

– Őszintén? Nem. Most ki tudtam magam élni egy kicsit, de örömmel adom vissza a karmesteri pálcát Gergőnek.

