Most ráfér a pihenés Bicsákra

A térde még mindig fáj, most csak a pihenésre tud gondolni, de szeptembertől ismét azért fog küzdeni, hogy a következő években is ott legyen a világ élvonalában. Bicsák Bence történelmet írt Tokióban, ugyanis hetedik helyével ő lett minden idők legjobb magyar triatlonosa, de szerénységből ezúttal is jelesre vizsgázott.

– Felfogta már, mi történt az elmúlt hetekben?

– Úgy gondolom, igen, kezdem felfogni – mondta lapunknak Bicsák Bence, a PSN Zrt. kiválósága, aki egyéniben hetedik lett, míg a vegyesváltóval a tizenegyedik helyet szerezte meg Tokióban. – Nekem nagyon új volt ez az egész, hiszen még soha nem voltam ezelőtt olimpián. A többieket kérdezgettem is, hogy mennyivel más, mint amikor Covid nélkül, szurkolókkal rendezik meg. Azt mondták, hogy nagyon! De szerintem tök laza volt a hangulat, azon kívül, hogy állandóan maszkot kellett hordanunk, illetve tök jó volt ennyi sportolóval együtt lenni. Lehetett látni az embereken, hogy ki az, aki dobogóra vagy top tízbe vágyik, és ki az, aki csak élvezni akarja az olimpiát.

– Miből állt egy napja?

– Nagyon sűrű volt a program, egész nap csak mentünk, buszoztunk, edzettünk és napi háromszor voltunk kajálni. Az elején egy kicsit meg is illetődtem, hogy húha, itt nem lehet pihenni? Fel kellett venni a ritmust, de idővel megszoktuk, sőt, igazából élveztük is.

– Hogy van a lába?

– Nagyon küzdöttem magammal a napokban, ugyanis most hétvégén utaztam volna Kanadába, ahol lett volna még két nagyon fontos versenyem, de fájó szívvel vissza kellett mondanom. Végre úgy éreztem, hogy jó formában vagyok, de sajnos nem jó a térdem, most is fáj. Lehet, hogy kibírnám fájdalomcsillapítókkal, begyógyszerezve, de nem akarom. Nagyon fárasztó volt ez az elmúlt másfél hónap. Tudom, hogy már csak két hetet kellene kibírnom, de nem tudom, hogy megéri-e kínozni magam.

– Gondolt már arra, hogy mire lett volna képes egészséges lábbal Tokióban?

– Talán a negyedik hely meglehetett volna, de szerintem fölösleges ezen agyalni. Biztos megvan az oka annak, hogy ez így alakult.

– Bicsák Bence a valaha volt legjobb magyar triatlonista az olimpiák történelmében. Milyen érzés?

– Megmondom őszintén, ez a része annyira nem érdekel engem. Nekem mindig nagyon furcsa volt, ha egy világversenyen a magyarokat a magyarokhoz viszonyítják, és nem a nemzetközi mezőnyhöz. Engem csak az érdekel, hogy hetedik lettem, amivel megvertem néhány többszörös világbajnokot is. Ez a siker azoknak a magyaroknak is köszönhető, akik előttem vettek részt az olimpiákon, és kijárták előttem ezt az utat. Ők is kellettek hozzá, hogy ekkorát álmodjak.

– Most jön a megérdemelt pihenés?

– Igen, most biztosan pihenek egy hónapot, rám fér. A testem is kikészült, illetve mentálisan is kemény hónapok állnak mögöttem. Hozzá kell tennem, hogy amikor hazajöttünk Tokióból, nagyon jól éreztem magam, vártam, hogy újra versenyezzek, viszont most, hogy újra fáj a térdem, el kell ismernem, hogy muszáj pihennem.

– Mi a következő cél?

– Lesz két verseny ősszel, a vakáció után arra kell majd felkészülnöm. De a legfontosabb most, hogy fizikálisan és mentálisan is rendbe rakjam magam. Ha ez meglesz, akkor újra nekivágok! A következő szezon végén szeretnék minél jobb helyen végezni a világbajnoki ranglistán, és természetesen a párizsi olimpiára is ki akarok jutni.

– Párizsban összejöhet az érem?

– Ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen van ötven ember a világon, akik iszonyatosan közel állnak egymáshoz. Mindig a napi formán múlik, hogy a top húsz sorrendje, miként alakul. Az biztos, hogy ott akarok lenni a világ legjobbjai között, és azon fogok dolgozni, hogy aznap nekem jöjjön ki legjobban a lépés.