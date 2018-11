Mostanra visszatértek a megszokott bajnoki ritmushoz

Több mint kéthetes szünet után szombaton folytatódik a bajnokság a Sport36-Komló NB I.-es férfi kézilabdacsapata számára.

Ráadásul rögtön egy nagyon fontos meccs következik, hiszen hazai pályán mindenképpen meg kellene verni a Budakalászt.

A hosszúra nyúlt szünet egy részét pihenővel töltötték a kék-fehérek, árulta el lapunknak Kilvinger Bálint vezetőedző. Azok a játékosok, akik addig sokat szerepeltek, a nemzetközi kupában is sokat voltak a pályán, egy teljes hét szabit kaptak – haza is utazhattak. A többieknek rövidebb, három napos pauza jutott, s velük játszott is egy Ligakupa-meccset a csapat.

– Ezt követően aztán fizikai felkészülés következett, ezen a héten pedig már teljesen visszarázódtunk a megszokott bajnoki ritmusba – mondta Kilvinger, hozzátéve, hogy kétarcú csapatot fogadnak, amelynek voltak jó és gyengébb meccsei is.

A szombati bajnokin ketten biztosan nem játszhatnak: Selymes Attilát porckorongsérvvel műtötték, Laufer Gábornak pedig a lábfejét operálták meg. Jó hír viszont, hogy Hoffmann József felépült ujjtörése után, így ő visszatérhet a csapatba.

