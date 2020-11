Múltidéző: Papp László is tiszteletét tette a versenyen

Idén elmaradtak az ökölvívóversenyek, így nem is csoda, hogy sokan korábbi felvételekkel, újságcikkekkel igyekeznek felidézni a nem is olyan régmúlt eseményeit. Például azt, amikor 1985-ben a legendás Papp László is Baranyába érkezett a Steinmetz-kupára.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Gyöngyszemekre bukkan az ember, ha a 35-40 évvel ezelőtti sportműsort böngészi. 1985. novemberének közepén még volt Pécsett motorcross-bemutató, roncsderbi és kismotoros ügyességi verseny a meszesi homokbányában. A labdarúgó NB III.-at területi bajnokságnak hívták, ebben szerepelt többek között a megyéből a Mohács, a Siklós, a Somberek és a Szászvár is. Volt még egy P. Hunor névre hallgató, megyei I-es focicsapat is, amely Pécsbányatelepen játszotta hazai meccseit. Még 1979-ben voltak szabadtéri ökölvívómeccsek, persze, nem télen. Abban az évben bunyószakosztálya volt a Steinmetz SE-nek, egyébként is ez a sportág akkortájt sokkal népszerűbb volt, mint manapság és a jelenleginél sokkal több versenyt rendeztek Baranyában. Volt Baranya-kupa, Steinmetz-kupa, egyszer, 1985-ben a legendás Papp László tette tiszteletét egyik tornán a baranyai megyeszékhelyen. Telt házat, nagyon sok embert vonzott a Vasutas sportcsarnokban a csapatbajnokság. – Visszasírjuk a régi szép időket – emlékezik vissza Paku Lajos, a Baranya Megyei Ökölvívó Szakszövetség elnöke, aki akkoriban maga is űzte a sportágat, méghozzá sikeresen. – Szép emlékeim vannak, sikereim is voltak. Sosem felejtem el, egyszer a vállukon vittek le az emberek a szorítóból, miután nyertem. A csb előre mozdította a sportágat. Sajnos most országszerte kevesebb a verseny, de a bunyós is. Ha csak Baranyát nézem, idén elmaradt a Baranya-kupa és a Horváth Géza-emlékverseny is, a vírusjárvány miatt nem tudtuk megrendezni egyiket sem. A sportvezetőtől tudjuk, hogy hét baranyai ökölvívó-szakosztály közül akadt olyan, ahol teljesen leálltak az edzésekkel, másutt szabadtéri foglalkozásokkal (például erdőben) próbálták átvészelni a helyzetet. – Fogalmunk sincs, mit hoz a jövő az ökölvívás szempontjából – jegyezte meg Paku. – Pedig az emberek hiányolják a versenyeket.