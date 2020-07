Mutatjuk, mennyi embert engednek be a PMFC-meccsre

A Dorogi FC elleni hazai szezonnyitón 3500 szurkolói belépőt árusít a PMFC – közölte e klub kedden délelőtt. Kedden 10:00 órától kezdte meg a Dorogi FC elleni vasárnapi hazai szezonnyitó mérkőzésre szóló belépőjegyek elővételes árusítását. A belépő ára egységesen 1000 forint.

Érdemes mihamarabb beszerezni a jegyeket, hiszen a stadion befogadóképességét figyelembe véve, valamint a szakhatóságokkal egyeztetve a PMFC felelősségteljesen úgy döntött, hogy a most hétvégi nyitányon 3500 szurkoló buzdíthatja biztonságos körülmények között a lelátóról a csapatot.

A jegyárusítással egyidejűleg a Stadion utcai klubház emeleti pénztárában elindul a 2020-2021-es idényre szóló szurkolói bérletek árusítása is, melyek nemcsak a hazai Merkantil Bank Liga NB II-es bajnoki mérkőzésekre lesznek érvényesek, hanem a Magyar Kupa-összecsapásokra is. A 12 000 forintért szurkolói bérletet kiváltók 12 meccs áráért 19 hazai bajnokit, valamint a kupamérkőzéseket is láthatják az idei szezonban a PMFC Stadionban.

A korábbi ígéretnek eleget téve, gondoltak a tavalyi szezonban éves, illetve féléves bérletesek kompenzálására, hiszen a vírushelyzet okozta zárt kapus, majd pedig felfüggesztett bajnokság miatt leghűségesebb drukkereket kiesés érte. Tavalyi bérletesek számára kedvezményesebben, 10 000 forintért kínálják az éves bérletet.

A 14 éven aluliak és a 65 éven felüliek továbbra is ingyenesen léphetnek be a stadionba, változás azonban, hogy az augusztus 2-án rajtoló szezonban már egy úgynevezett ingyenes regisztrációs jegyet kell kérniük. A hazai meccsek előtti pénztári sorban állást elkerülve az érintett korosztály, tehát a 14 éven aluliak és a 65 éven felüliek számára is kiváltható egy névre szóló állandó regisztrációs bérlet, ennek ára egyszeri 1000 forint.