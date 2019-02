Nagy a nyomás a büntetővonalon

Sokan bosszankodtak a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapatának szurkolói közül, amikor kiderült, hogy a kedvencek elég gyatrán büntetőztek a Jászberény elleni idegenbeli meccsen. Ha nem is csak ezen múlt a vereség, az biztos, hogy sokat nyomott a latban: tizenhárom könnyen megszerezhető pont ment a levesbe, ez az igazság.

Nem kérdés, kívülről ez tűnik a legkönnyebbnek. Senki sem védekezik, senki sem zavarja az embert, csak oda kell állni a vonalra, és be kell találni a gyűrűbe. Akinek jó keze van, és persze eleget gyakorolt, az ritkán is hibázik. A régiek gyakran álltak bele olyan fogadásokba, hogy az nyer, aki százból a legtöbbet bedobja. Pokoli nehéz volt győzni – Rab Gyula, Varasdi János és Richter Lajos is beverte mind a százat… Ugyanakkor ellenpéldának ott vannak az NBA-s sztárok, akik sokszor lazábban bevágnak egy triplát tízről, mint egy fránya büntetőt 5,8 méterről. És akkor Shaquille O’Nealről még nem is beszéltünk, őt gyakorlatilag kitagadták volna a pécsi legendák.

– Bosszús voltam a meccs után, mert egy egypontos bajnokin nagyon fontos, hogy jól dobjuk a büntetőket. Tizenhármat hagytunk ki, ami sok. Ráadásul megkaptuk a lehetőséget a játékvezetőktől, sok fault volt, s nem csak a hazaiak dobálhattak, hanem mi is – mondta lapunknak Csirke Ferenc, a PVSK-Veolia vezetőedzője, hozzátéve, hogy a büntetőkön kívül is voltak hibáik szép számmal.

A játékoskorában kifejezetten jó büntetőzőnek számító Csirke Ferenc azt is elárulta, téved, aki azt hiszi, hogy ez egy könnyű műfaj. Nagy a pszichés nyomás, minden játékos azt érzi ilyenkor, hogy itt nem szabad hibáznia. Talán ezért fordulhatott elő (kétszer is), hogy Wright két kihagyott büntető után távolabbról simán bevágott egy középtávolit. Nem volt ideje gondolkodni, agyalni.