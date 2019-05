Nagy Andrásra emlékeznek a pécsváradi versennyel

A PEAC és a Pécsváradi Spartacus szombaton rendezi meg a pécsváradi sportcsarnokban a Nagy András-emlékversenyt, amellyel egy remek versenyzőre, kiváló sportemberre emlékeznek.

A tragikusan fiatalon, 28 éves korában elhunyt küzdősportos nagyon jó eredményekkel büszkélkedhetett kick-boxban és thai boxban: magyar bajnok és egyetemi bajnok volt, a nemzetközi porondon is sikeresen szerepelt, junior Európa-bajnoki címet szerzett és interkontinentális bajnoknak is vallhatta magát. Aki tehát találkozott vele a ringben, rendszerint vesztesen fejezte be a meccset.

– Tehetséges és szorgalmas versenyző volt – mondta Blazsekovics Ferenc, aki annak idején Nagy András mestere volt, s aki az emlékverseny szervezője. – Emlékszem egy vele kapcsolatos jellemző történetre. Egy szombati napon Budapestre mentünk versenyezni, ahol három ellenfelet kellett legyőzni az elsőséghez. Megtette. Éjfélre értünk haza, aztán vasárnap reggel hatkor indultunk Szegedre, az egyetemi bajnokságra. András ott is mindenkinél jobbnak bizonyult, azt a versenyt is megnyerte.

A Nagy András-emlékverseny (amellyel hagyományt szeretnének teremteni) szombaton 11 órakor kezdődik. Lesznek bemutató meccsek, és persze éles muay thai mérkőzéseket is vívnak majd a résztvevők 10 éves kortól egészen a veteránokig.