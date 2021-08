Nagy célokkal utazik a lett ifi Eb-re Kenderesi Péter

Nagy célokat tűz ki maga elé Kenderesi Péter, hogy kihozhassa magából a maximumot. Így tette a lett ifi Eb előtt is, amelyre a magyar korosztályos válogatott tagjaként készül a PVSK 16 éves cselgáncsozója.

Már gőzerővel készül az ifjúsági válogatottal együtt az augusztus 17. és 19. között esedékes lettországi ifi Európa-bajnokságra a PVSK cselgáncsozója, Kenderesi Péter. A 16 éves harcművész a nemrég Horvátországban, illetve Csehországban rendezett Ifjúsági Judo Európa Kupákon elért kilencedik és hetedik helyezésével vívta ki helyét a kontinenstornán.

– Sokkal nehezebb, mint egy hazai verseny. Ez egy kicsit meg is lepett, mivel nagyon kevés külföldi megmérettetés volt mostanában, én nem is nagyon voltam ehhez hasonlón. Ezért a második versenyre, ami Teplicében volt, jobban fel is tudtam készülni – árulta el lapunknak Kenderesi a horvát Porecsben, és a cseh Teplicében rendezett kupákról. – Úgy érzem, az utolsó meccsem hozható lett volna. Bennem maradt, hogy az jobban is sikerülhetett volna, de nem vagyok így sem elégedetlen.

A lett Rigába augusztus 14-én utazik majd el a fiatal dzsúdoka, ahol ismét a lehető legjobb eredményért megy majd a fiúk 90 kilós mezőnyében.

– Aki nem tűz ki maga elé olyan célt, amit nem érhet el, akkor azt sem éri el, ami elérhető lenne. Pozitívan állok a dolgokhoz, és mindent bele szeretnék adni – jelentette ki, hozzátéve, hogy konkrét, helyezésbeli elvárása nincs magával szemben.

Természetesen távlati céljai is vannak Péternek, aki szeretne ott lenni a 2024-es párizsi olimpián, méghozzá a Tokióban negyedik helyet megszerző bátyjával, Tamással együtt.

– Beszéltünk róla. Bízom benne, hogy összejön, mert az mindennél nagyobb élmény lenne. Mindent megteszek ezért, és szerintem Tamás is, hogy ez összejöjjön – mondta, majd kérdésünkre arra is kitért, miben kell még addig javulnia. – Konkrétan mindenben. Sebességben, technikailag, erőnlétben, állóképességben is fejlődni kell. Teljes mértékben más az ifi és a felnőtt korosztály.

A karanténidőszak alatt is együtt edzettek, s ha azt nézzük, azt követően Tamás úszhatott az ötkarikás játékokon, kiválóan sikerült is a közös munka.

– Próbáltam mindent megcsinálni, amit lehetett. A tesztek után és a megfelelő óvintézkedésekkel a karantén vége felé pedig volt már egy-két edzőtábor. Amikor csak otthon lehetett dolgozni, akkor a tesómmal csináltuk végig, toltuk egymást előre. Lélektanilag is fontos volt, mert nem lehetett látni, hol lesz a vége, mikor lesznek versenyek. Jól átvészeltük – adott betekintést.