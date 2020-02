Nagy csatában verte a Fradit a Komló

Megnyerte első 2020-as bajnokiját a Sport36-Komló NB I.-es férfi kézilabdacsapata a Ferencváros ellen. Grünfelderéket még percekkel a lefújás után is hangosan éltették a szurkolók a küzdelmes, 23-22-es sikert követően.

Nem kezdődött álomszerűen a Komló számára az első „tavaszi” mérkőzése. A Ferencváros az első percekben szinte átrohant a hazaiak védelmén. A 6. percben Bognár már a Fradi hatodik gólját lőtte be hatalmas füttyszó közepette, mert a másik oldalon még mindig földön volt Zobec. Ráadásul ezzel már háromgólos előnyben voltak a zöldek. Kilvinger Bálint rögtön ki is kérte első idejét, és hallhatóan nagyobb koncentrációra igyekezett sarkalni tanítványait. Ezt követően viszont még mindig az FTC-nek ment jobban, a bányászok újabb próbálkozása volt sikertelen, amit a másik oldalon büntetett Nagy Bence. Markovics büntetője viszont áttörte a gátat a kékek oldalán, és elkezdtek felzárkózni. Ez pedig egyre inkább meghozta a bányász kórus hangját is, amely igyekezett minden lövést átkiabálni Győrin. A védelem gyorsan összeállt, viszont a támadások megfelelő hatékonyságához még élezni kellett a kardot. A félidőre így is sikerült 12-12-re visszahozni a meccset.

A fordulást követően viszont ismét a Ferencváros kezdett jobban. Pordán gyors duplájával ismét elléptek a vendégek. A negyvenedik percben aztán felrobbant a stadion, amikor háromgólos Fradi vezetésnél Granics önfeláldozó védését nem tudta kihasználni Markovics, mert a játékvezetők leállították a találkozót, hiába talált be az egyedül rohamozó komlói. A ítéletet pedig nem csak a játékos, de a közönség is hangosan vitatta. A találkozó hátralevő részében óriási elszántsággal üldözte a Fradit a Komló, Granics remeklésének köszönhetően pedig ismét fogyni kezdett a különbség. A szurkolók le is borultak teljesítménye előtt. Az utolsó tíz percet már ismét egálban kezdte a két csapat, sőt, Szkokán góljával a vezetést is megszerezték a hazaiak. A nézőtér állva őrjöngött, miközben a kedvencek mindent megtettek, hogy győztesen hagyhassák el a pályát. A záró egy percre pattanásig feszült a hangulat, egy újabb kérdéses ítélet Jerkovics lövését követően pedig tovább borzolta a kedélyeket, az meg pláne, hogy a fővárosiak támadhattak. Grünfelderék viszont visszaszerezték a játékszert, és ha már náluk volt, nem is adták, így pedig 23-22-es győzelmet arattak.

Sport36-Komló–FTC 23-22 (12-12)

Férfi kézilabda NB I., 14. forduló. Komló, 1000 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O. Komló: Granics – Szkokán 3, Zobec, Jóga 1, Takács 3, Sunajko 2, Csomor. Csere: Katzirz, Jerkovics 4, Balázs S. 3, Grünfelder 1, Markovics 6/3, Vaskó. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. FTC: Győri K. – Bujdosó 2, Schäffer, Debreczeni 1, Schuch, Kovacsics 1, Nagy B. 11/1. Csere: Merkovszki (kapus), Andjelics 2, Bognár 1, Pordán 2, Mikita 1, Bohács 1, Imre. Vezetőedző: Horváth Attila.

Hétméteresek: 6/3, ill. 1/1.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.