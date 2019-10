Nagy csaták dúltak eltérő kimenetellel

Mind a két pályára lépő NB I. B-s kézilabdacsapat, a PVSE férfi és a Kozármisleny női alakulata is hatalmasat csatázott idegenben. Azonban eltérő kimenetellel.

Vereséget szenvedett a PVSE férfi kézilabdacsapata Balatonbogláron a NEKA vendégeként. Pedig a rajt jól sikerült a pécsieknek már 3–0-ra vezettek, amikor a hazaiak először betaláltak, és még az első játékrészben volt 7 gólos előnye is Kovács Gábor csapatának. A szünetre is biztos vezetés mellett vonulhattak Szabóék. A találkozó vége viszont nagy fodulatot hozott, az utolsó három percben nem talált be a PVSE, így a NEKA meg tudta fordítani az összecsapást.

– Kétszer nyertük meg a mérkőzést, de egy pont sem jutott. Az a csapat amelyik másfél perccel a vége előtt egy góllal vezet, és nem tud nyerni, az nem normális vagy nagyon kedves vendég, pedig a karácsony még odébb van – nyilatkozta a mérkőzést követően Kovács Gábor, a PVSE edzője.

NEKA–PVSE 29–28 (12–16)

Férfi kézilabda NB I. B., 5. forduló. Balatonboglár, 85 néző.

Pécs: Szente – Horváth 1, Szabó 8, Szakcsi 3, Kreisz 3, Vass 7, Bazsó 3. Cs: Tullner (kapus), Marcsek 1, Gajdos 1, Gelb, Bock, Péter 1, Temesvári, Kocsis, Vujovic. Edző: Kovács Gábor.

A Kozármislenyi lányok találkozója szinte ugyanúgy kezdődött, mint a PVSE-é, de teljesen másképp fejezték be. Gyorsan szert tettek négy gólos előnyükre, amit végig tartottak az első féldiőben. Így ők is 12–16-tal fordultak, az 50. percre viszont eltűnt az előny, egyenlített a Pázmánd. A végére viszont ismét nagyobb sebességre kapcsoltak Policsék, így hazahozták a pontokat.

Gárdony-Pázmánd NKK–Kozármisleny SE 28–30 (12–16)

Női kézilabda NB I. B., 4. forduló. Gárdony, 80 néző.

Kozármisleny: Radochay – Grénus 6, Szemmelrock 4, Halász 2, Polics 9, Klein-Gulya, Schäffer 4. Csere: Németh O. (kapus), Markovics 1, Halmai 3, Tóth T. 1, Linder L. Edző: Kovács Tamás.