Nagy csatára számítunk, erős csapat jön Komlóra

Nagy csata vár ma délután (18.00) a Sport36-Komló NB I.-es férfi kézilabdacsapatára, amely a Balatonfüreddel csap össze.

Kilvinger Bálint együttese az előző fordulóban elhozta mindkét pontot Mezőkövesdről, s most is biztosan hatalmasat kell küzdenie azért, hogy nyerjen – a leendő vendégek ugyanis erősek, jelenleg a hatodik helyen állnak és az élbolyba tartanak.

– Kemény meccs lesz, az biztos – fogalmazott Kilvinger Bálint, a komlóiak vezetőedzője. – A fürediek az elmúlt hétvégéken nemzetközi kupameccseket játszottak, s be is jutottak az EHF Kupa csoportkörébe. Szóval jó passzban vannak. A mag régóta együtt játszik náluk, jó a védekezésük és a kapusteljesítmény is, ott véd Fazekas Nándor, nem mellesleg a jobbszélen két válogatottjuk van.

Persze a Balatonfüred azért nem a Veszprém és nem is a Szeged, márpedig az összes többi csapat nagyon könnyen megéghet Komlón. A kék-fehérek is jó formában vannak, s hazai közönség előtt van esélyük a győzelemre.

– Fontos lesz, hogyan tudjuk majd megállítani az átlövőket, és persze támadásban nem szabad labdákat veszítenünk. Az ujjsérüléssel bajlódó kapusunk, Ante Granics szereplése egyelőre kérdéses – tette hozzá Kilvinger Bálint.

A Sport36-Komló tíz mérkőzésen szerzett tizenegy pontjával jelenleg a nyolcadik helyen áll a tabellán.

