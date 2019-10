Kemény ellenfél, a szlovák bajnok Inter Bratislava ellen kezdi szerdán Európa-kupa-szereplését Pozsonyban a PVSK. Csirke Ferencék természetesen győzelemmel nyitnának, de komoly gondokat okozhat a pozsonyiak kilencfős rotációja.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Óriási erőpróba előtt áll a PVSK-Veolia NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Szerdán Pozsonyba utaznak Pongóék, hogy a szlovák bajnok Inter Bratislava együttese ellen megvívják első Európa-kupa-találkozójukat 18.00-tól.

Csirke Ferenc, a Panthers vezetőedzője lapunknak elmondta, az ellenfél eléggé komplett csapat, kilenc-tíz fős rotációjukban mindenkiben van valami, amivel hozzátehet a támadásokhoz. Emellett pedig nagyon kemény letámadással, agresszíven védekeznek a szlovákok, ez pedig meg is zavarhatja a Pécs játékosait. Azt viszont kiemelte a tréner, hogy hatalmas szurkolótábora nincs a Pozsonynak, így az atmoszféra miatt nem kell tartaniuk.

A szlovák kirakatcsapat keretében hat légiós van, ennyi a maximálisan megengedett a bajnokságukban. Montenegrói irányítójuk és horvát centerük mellett négy amerikai pattogtat a keretben.

A saját esélyeikkel kapcsolatban nem ment bele jóslatokba Csirke Ferenc, mivel többen is betegséggel küzdenek keretükből, és nem tudni, ki jelentkezik játékra szerdán. De minden eshetőségre van már tervük, arra is ha felépülnek a betegek, és arra is, ha nem.

– Természetesen mindenképpen nyerni szeretnénk, de ez már kezd egy kicsit sok lenni, hogy már a hatodik játékos betegszik le

– mondta a mester.

Az edző azt is elárulta, számukra mindegy, hol kezdenek, valamikor úgyis le kell játszani az idegenbeli találkozóikat. Ráadásul most hétvégi ellenfelük, a Körmend is Dániába utazik, így fáradtság terén ez kiegyenlíti egymást. Hozzátette, annyira nem vészes egy pozsonyi túra, olyan, mintha Debrecenbe mennének.

A hétvégén a Pozsony nem tudta befejezni bajnokiját idegenben, mivel egy játékvezetői ítélet miatt egy 84 éves hazai szurkoló begőzölt, és fejbeverte az egyik bírát. A pozsonyiak 56–49-re vezettek, amikor félbeszakadt a Prievidza elleni találkozó.