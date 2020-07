Nagy László lepte meg a táborozókat

Immár kilencedik alkalommal rendezték meg az egyhetes, napközis Frey Kézilabda Tábort, amelyen idén negyvenöt mecseknádasdi és környékbeli fiatal vett részt.

– A tábor utolsó előtti napján Nagy László is eltöltött két órát a fiatalokkal. Beszélgettek, mesélt a barcelonai, veszprémi tapasztalatairól, a gyerekek kérdezhettek tőle. Elég sok kérdést kapott, hamar feloldódtak a gyerekek – mesélte Frey Petronella. – Nagyon várták, izgultak a fiatalok, mert gondolták, hogy valamilyen nagy vendég érkezik az idén. Hatalmas csend volt a csarnokban, nagyon meglepődtek, amikor belépett. Óriási öröm volt számukra.

Hozzátette, a volt válogatott játékos nagyon kedves és közvetlen volt mindenkivel. Amit csak kértek a fiatalok, azt aláírta nekik, készült kártyákkal is, amit ajándékba odaadhatott. Mindenkivel fényképezkedett is. Természetesen a hagyománnyá váló tábor nem szakad meg az idei évvel, tervezik a jövő évi tábort.

– Ugyan nem minden évben Mecseknádasdon volt a tábor – ott rendeztük mindig, ahol éppen éltünk – de ez már a kilencedik esztendő, hogy megtartottuk. Ugyan idén kicsit kevesebben voltunk, tavaly 60–65 gyerek érkezett, de ez valószínű a járványnak tudható be – folytatta a szervező, aki azt is kiemelte, az idén is több korosztályból érkező ifjú sportolók között 16 éves volt a legidősebb.