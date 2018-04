Nagy lesz a tét az utolsó körben

A hétvégén nagy meccsre van kilátás az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában. A PVSK-Mecsek Füszért OB I.-es vízilabdacsapata szombaton este 19 órakor ugyanis a Kaposvár együttesét látja vendégül az alsóházi középszakasz utolsó fordulójában, és bizony nem kisebb lesz a tét, mint az alsóház első helye, aki nyer, az végez az „élen”.

A pécsiek várhatják kedvezőbb helyzetből a meccset, hiszen 35 ponttal Lukács Gergely csapat vezeti jelenleg a tabellát, a somogyiak pedig két ponttal lemaradva követik őket a második helyen. Ez már önmagában is érdekessé teszi a csatát, de ehhez még hozzá jön a Pécs–Kaposvár örökös rivalizálás is. A hírek szerint Kaposváron is nagyon készülnek az ütközetre, nem csak a játékosok, hanem a szurkolók is, még buszt is szerveznek szombatra, azzal érkeznek majd a meccs helyszínére, így a hangulat garantáltan parázs lesz. A PVSK vezetése pedig most már szokás szerint egy kis ajándékkal igyekszik majd kedveskedni saját szurkolóinak. Akárcsak az utóbbi hazai mérkőzéseiken, ezúttal is néhány szerencsés vendég PVSK-Mecsek Füszértes relikviákkal gazdagodhat.

Ami pedig magát a meccset illeti, a pécsieknek egy döntetlen is elég lenne ahhoz, hogy megőrizzék első helyüket az Alsóházban, bár valószínűleg nem az egy pont hajtja őket, Kaposváron ugyanis a két csapat korábbi meccsén vereséget szenvedtek, van tehát miért visszavágnia az idén remekül szereplő Csaba Mártonéknak. A PVSK az alsóházban a kaposváris kétgólos vereség mellett mind a hat további meccsét megnyerte, most tehát a hetedikre hajtanak a pécsiek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Vízilabda OB I., alsóház

9. PVSK 21 11 2 8 193-179 35

10. Kaposvár 21 10 3 8 183-216 33

11. Vasas 21 9 3 9 174-199 30

12. Szentes 21 7 2 12 158-193 23

13. Szombathely 21 7 0 14 179-258 21

14. Tatabánya 21 5 3 13 151-196 18

15. UVSE 21 2 1 18 134-256 7

16. Szeged 21 0 0 21 109-279 0