Nagy pofonba szaladt bele a PVSK Szolnokon

Az első félidőben méltó ellenfele volt a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata a bajnoki címre is esélyes Szolnoki Olajnak idegenben, a nagyszünet után azonban az Olajnak minden bejött, a Pécs pedig a végére el is fáradt, így 29 pontos vereséget szenvedett.

A PVSK úgy utazott el Szolnokra, hogy a tabella alapján igazi rangadóra készülhetett, hiszen Csirke Ferenc második helyen álló együttese a listavezető vendége volt.

És bizony az első félidőben pontosan azt is kaptuk, amit az ember egy rangadótól várni szokott: nagy csatát, és egy kifejezetten jó meccset. Bár a Szolnok kerete talán egyértelműen a legerősebb a magyar bajnokságban, ez bizony az első félidőben nem ütközött ki. Még úgy sem, hogy a pécsiek ezúttal is nélkülözték Antóni Csanádot. Talán épp az ő hiánya miatt kapott viszont sokkal több játékpercet Demeter Attila, aki bizony igyekezett is élni az eséllyel. Amikor már a második tripláját süllyesztette el a szolnoki gyűrűben, és még csak az első negyedben jártunk, akkor azért nagy örömmel dörzsöltük a kezünket.

Meg egyébként is. Nyoma sem volt az egy héttel korábbi, Falco elleni teljesítménynek, ezúttal nem csak a védekezés, de a támadójáték is remekül szuperált a PVSK-nál. Persze, mivel a Szolnok volt az ellenfél, még így sem sikerült előnybe kerülnie Budimiréknek, viszont ott lihegtek Dragan Alekszics csapatának nyakán. Az első félidő után mindössze három ponttal vezetett a Szolnok, így vártuk a hasonlóan izgalmas folytatást.

És a nagyszünet után, jó 5-6 percig ugyanaz történt, mint az első félidőben. A hazaiak ugyan elhúztak 9-10 ponttal, de inen vissza tudott jönni a Pécs, mindig akadt ugyanis valaki, aki bevert egy fontos hármast, vagy kiharcolt egy faultot. Aztán a harmadik negyed második feléhez érve a Szolnok nagyon jó szériába került. Egymás után dobták a pontokat Vojvodáék, a PVSK pedig ekkor sajnos eladott pár labdát. Mire kettőt pislogtunk, máris közte tíz volt, így kellett nekivágni az utolsó tíz percnek.

Ahol azonban sajnos érezni lehetett, hogy a hazaiak nem tudnak hibázni. Rowsey onnan dobott kosarat, ahonnan csak akart, és miközben az Oljnak a gyűrűn pattogó, gyengécske kísérlet is pontokat hozott végül, pécsi oldalon egyre-másra maradtak ki a lehetőségek. Sajnos a végére elfáradt a PVSK, így már nem tudott visszajönni a meccsbe. Bár a közel harminc pontos vereség önmagában nem néz jól, de valójában ennyi nem volt a két csapat között ezen az estén, még ha a Szolnok megérdemelten is nyert.

