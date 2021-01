Nagy terhelés vár a Komló csapatára a tavaszi idényben

Elkezdte hétfőn a felmérésekkel januári felkészülési programját a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata. Bár kevesebb idő áll most Kilvinger Bálint és stábja rendelkezésére, hogy formába hozzák a játékosokat, de ha nem kerülnek az őszihez hasonló helyzetbe, az edző szerint rendben lesznek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A téli felkészülés a megszokottnál rövidebb lesz, viszont egy annál nagyobb terheléssel járó tavaszi idényre kell felkészítenie Grünfelderéket.

– Az egész nap a felmérésekről szól, a délelőtt és a délután is. Utána látjuk majd tisztán, ki milyen állapotban van. Onnantól pedig belevágunk a melóba

– árulta el az első edzés után Kilvinger Bálint vezetőedző.

– Rövid felkészülésünk lesz. Kicsit később kezdtünk, mert úgy gondoltuk, hosszabb pihenő kell most. Otthoni edzésprogramot már kaptak korábban a játékosok, ők már két hete mozogtak. A felkészülésünkben a főbb állomások a Liga Kupa-mérkőzéseink és a Magyar Kupa-meccsünk lesz. Arra készülünk, hogy február elejétől kezdve már sok meccsünk lesz, az elmaradt találkozókat is pótolni kell, nagy lesz a terhelés.

A Komló az ősszel kilenc bajnokit teljesített a 26-ból, azaz a tavaszra 17 NB I.-es találkozója maradt a kupamérkőzéseken kívül is. A szokatlanul sűrű tavaszi program pedig nagy kihívás lehet bármelyik csapat számára.

– Igyekszünk a lehető legjobban felkészülni. Már az ősszel is ilyen terhelésre tettük, de a koronavírus miatt nem valósult meg. Abban bízom, hogy minden mérkőzést le tudunk játszani, nem csak mi, hanem az összes többi csapat is. Mindenképpen szeretnénk, hogy befejeződjön idén a bajnokság. Ebből szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni – jelentette ki a tréner, majd arra is kitért, a karanténidőszak miatt akkor újra kellett kezdeni a munkát, most viszont újra el lehet végezni a nyárihoz hasonló munkát. – Egy rövid felkészüléssel, de újra lehet kezdeni a munkát. Ezt próbálnánk olyan alapra helyezni, amit a nyáron sikerült végrehajtanunk. Erre azért most kevesebb időnk van, de remélem nem kerülünk olyan helyzetbe, mint amilyenbe ősszel, és akkor rendben leszünk.

Februárban a Tatabánya ellen nyitnak

A Magyar Kézilabda Szövetség oldalán egyelőre a férfi NB I. programja nem került ki, de Kilvingerék már tudják, hogy ki ellen rajtolnak el a tavaszi szezonban.

– Február elején a Tatabánya ellen fogunk kezdeni. Próbáljuk olyan sorrendben játszani a meccseinket, ahogy elmaradtak. Ez az alapvető elv, ezt próbáljuk követni – mondta, majd azt is elárulta, hogy a három kupameccsen kívül még egy edzőmeccsen pályára lépnének.

Természetesen a játékosok a közös munkát is várták már a hosszú szünet után, de mint azt Kilvinger kijelentette, ez változik a napokban a kemény edzések mellett. Mint sport­emberek, mérkőzéseket akarnak igazán játszani.

Az NB I. 7. helyén telelő Komló tehát már januárban tétmeccset fog játszani. Előbb a Liga Kupa F csoportjában 16-án az NB I. B-s PEAC-cal vív két meccset, majd 20-án a szintén másodosztályú PVSE-vel is megütközik. Az első igazán nagy kihívás 30-án lesz, amikor a Ferencvárost fogadják a Magyar Kupa 3. körében.