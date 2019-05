Nagyon jól bánik az apró labdával

Ragyogó eredményeket ért el, s öt éremmel tért haza a hallássérültek számára Bulgáriában megrendezett asztalitenisz Európa-bajnokságról Iola Pamela, a Pécsi Tüke SE versenyzője. A 15 éves tehetséget a Városházán fogadta Sztojkovics Éva, a Népjóléti és Sportbizottság elnöke, aki úgy fogalmazott, a sportoló kiváló példakép lehet a többiek számára.

Az Eb-n a magyar válogatottban Iola Pamela egyesben, párosban és vegyes párosban is asztalhoz állt. Az U15-ös korosztályban párosban a román Vladdal első helyen végzett, egyéniben harmadik lett, az U18-asoknál vegyes párosban az osztrák Kraemerrel, továbbá párosban a lengyel Kniazzal is bronzérmet szerzett, egyéniben ötödik lett, valamint csapatban újabb harmadik helynek örülhetett.

– Korábban úsztam, aztán kipróbáltam az asztaliteniszt, amit nagyon megszerettem – mesélte jeltolmács segítségével a mosolygós Iola Pamela, akinek nevelőedzője a pécsi Szuhanyik József. – Az Európa-bajnokság nagyon jól sikerült számomra, s bízom benne, hogy a jövőben is jönnek majd a szép eredmények: a világbajnokságon és a hallássérültek olimpiáján is szeretnék majd érmet szerezni.

Szuhanyik József hozzátette, tanítványának nagyon jó a labdaérzéke, a kosárlabdával és a focilabdával is remekül bánik, de természetesen nagyon örül neki, hogy a legkisebb labda mellett tette le a voksát.