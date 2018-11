Nagyon jól szerepelnek a szigetváriak a megye III.-ban

Ennél jobban már nem is lehet szerepelni: tizenegyből tizenegy győzelem, biztos első hely a labdarúgó megyei III. osztály Czibulka-csoportjában.

Ez a szigetváriak mérlege, akik a legtöbb gólt lőtték (67-et), a legkevesebbet kapták (6-ot), már most kilenc pont az előnyük a második helyezett Pogánnyal szemben. Bár nem valószínű, de még az is előfordulhat, hogy száz százalékosan fejezik majd be a bajnokságot.

– Várjunk azzal még, hosszú a bajnokság – mondta ezzel kapcsolatban Horváth László (40) játékos-edző, aki azonban ebben az idényben még nem szállt be, a játékengedélyét azonban kiváltották. Második esztendeje irányítja a felnőtt gárdát. – Sok a fiatal nálunk, akiknek korábban az edzője voltam a különböző utánpótlás-együttesekben. Jó szellemű társaság a miénk, kitűnő a kollektíva. A keretben mindenki helyi srác, ez is mellettünk szól. Hetente háromszor edzünk, legalább tizenöten-tizenhatan mindig összejövünk. A felkészülést húszan kezdtük el, az alapozás során játszottunk magasabb osztálybeli csapatokkal is, és jó eredményeket értünk el ellenük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A távlati célokat illetően Horváth nem akart nyilatkozni, annyit azonban megjegyzett, hogy stabil csapat kialakítását szeretnék, és ha esetleg megnyerik a bajnokságot (ami több mint biztosnak tűnik), akkor a többit majd meglátják. Az óvatos megfogalmazás érthető, miután Szigetváron újra kellett felépíteni a focit és hátterét, így nem mernek túlságosan előre tervezni. Azt már mi tesszük hozzá: sok függ attól is, hogy meg tudják-e majd tartani jelenlegi házi gólkirályukat, a 21 éves Harmuth István Imrét, aki ebben a szezonban már huszonegy találatnál jár.