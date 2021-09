Nagyon nehéz szezon elé néz ebben az évben a PVSK-Veolia

Teljesen kicserélődött a nyáron a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapata a nyáron. Csak Meleg Gergő, Veljko Brkics és az utánpótlásból olykor feljátszó Hőgye Patrik maradt a keretben, így az októberi rohanásban még az összecsiszolódás is problémát jelenthet.

Ezt ne hagyja ki! Csaknem 25 milliót keresett Karácsony jogtalanul

Nem lesz egyszerű dolga a 2021/2022-es szezonban a Panthersnek és Dragan Alekszics vezetőedzőnek. Tavaly két győzelemmel maradtak ki a legjobb nyolcból, s idén is az a cél, hogy azt elérje a klub, s ne kelljen izgulnia a kiesés elkerülésén. Azon viszont biztosan kell majd még az utolsó alapszakasz meccseken, hogy elérheti-e a gárda a vágyott nyolcadik pozíciót, mivel a középmezőny minden bizonnyal hasonlóan sűrű lesz, míg a Nyíregyháza valószínűleg nem szakad majd le úgy a mezőnytől, mint tavaly a Jászberény.

Mindemellett a kicserélődött pécsi keret nem erősödött érezhetően, legalábbis az edzőmérkőzések, illetve a már lejátszott Szombathely elleni bajnoki nem mutatott markáns előrelépést a tavalyi idényhez képest. A legnagyobb kérdés, ha összeszoknak a játékosok, akkor mennyivel nő a csapat hatékonysága.

Brkics idén se fog csalódást okozni a szurkolóknak.

Tavaly egy kis ráhangolódás után egyértelműen Veljko Brkics vált a csapat vezérévé. Konzisztensen hozta az átlagait, s csak Kenneth Funderburk tudta megelőzni pontszerzésben és asszisztokban, egyébként minden fontosabb statisztikát ő vezetne. Az amerikaival szemben viszont jóval kiegyensúlyozottabb volt a játéka meccsről meccsre, és egy adott találkozón belül is. Az ő játéka idén is abszolút meg fogja határozni, hogy mire lesz képes a Panthers az idényben. Ráadásul ő még csak most éri majd el teljesítőképessége csúcsát, hiszen 26 évesen már megvan a kellő tapasztalata, s fizikailag is kiváló állapotban van.

Meccsről meccsre egyre jobban összeszoknak

– Szinte teljesen kicserélődött nyáron a keret. Miben hasonlít és miben tér el a két csapat egymástól?

– Tény, hogy teljesen kicserélődött a csapat. Mi is érezzük még, hogy össze kell szokni, és meg legyen a csapategység – jelentette ki a csapat fiatal centere, Meleg Gergő. – Abban viszont egyezik, hogy mindenki mindent belead ugyanúgy, és próbál a lehető legjobb eredményért küzdeni. Nehéz még megmondani, miben tér el, meglátjuk, mit hoz a szezon. Egy hasonló szerkezetben játszunk, mint tavaly.

– Tavaly nyáron is sok volt a változás. Összehasonlíthat a két keret szezon eleji helyzete?

– Annyiban összehasonlítható, hogy tavaly év elején sem ismert szinte senki senkit, csak egy-két játékos maradt meg az előző évből, és most is csak ketten vagyunk még mindig itt.

– Mikorra érhetik el így a csúcsformát?

– Már az előszezon során is rengeteget javult a csapat. Lehetett látni, ahogy meccsről meccsre összeszokunk, és egyben vagyunk. A csúcsformát nem tudom mikorra érhetjük el, remélem, mihamarabb.

– Mik az egyéni céljai?

– Sérülésekkel bajlódom sajnos, úgyhogy elsősorban egészséges szeretnék lenni. Csapatszinten az, hogy minél többet játsszak, és ha lehetőséget kapok, akkor mindent kiadjak magamból. Illetve szerintem több van bennem, mint amit eddig meg tudtam mutatni, szeretném bizonyítani, hogy ez tényleg így van.

A tervezett program

2021. szeptember

21.: Szombathely–PVSK 99-77.

26., 18.00: PVSK–Debrecen.

október

02., 18.00: Nyíregyháza–PVSK.

06., 18.00: PVSK–Kecskemét.

10., 18.00: PVSK–Fehérvár.

17., 18.00: Szolnok–PVSK.

24., 18.00: Sopron–PVSK.

30., 18.00: Körmend–PVSK.

november

05., 18.00: PVSK–Kaposvár.

13., 18.00: Zalaegerszeg –PVSK.

december

11., 18.00: Oroszlány–PVSK.

18., 18.00: PVSK–Szeged.

23., 18.00: Paks–PVSK.

30., 18.00: Debrecen–PVSK.

2022. január

05., 18.00: PVSK–Nyíregyháza.

08., 18.00: Kecskemét–PVSK.

14., 18.00: Fehérvár–PVSK.

22., 18.00: PVSK–Szolnok.

29., 18.00: PVSK–Szombathely.

február

05., 18.00: PVSK–Körmend.

12., 18.00: Kaposvár–PVSK.

16., 18.00: PVSK–Zalaegerszeg.

március

11., 18.00: PVSK–Oroszlány.

19., 18.00: Szeged–PVSK.

26., 18.00: PVSK–Paks.

A szövetség által kiadott versenynaptár szerint a Magyar Kupa nyolcasdöntőjére március utolsó, illetve április első hetében kerül sor. A finálét követő héten már elkezdődnek az A-csoportos középszakasz fordulói, amik május közepéig eltartanak. A május 16-tal kezdődő héten elkezdődnek a felsőház negyeddöntői, illetve azon a hétvégén a play-out fordulói, amelyek a hónap végéig be is fejeződnek. A fináléra júniusban kerül sor.

Ők távoztak A klub ikonját, Veljko Budimirt a nyáron a horvát Zabok csapata szerződtette. Ruják András és Carev Aleksej az Oroszlányhoz, Krivacsevics Márkó a Körmendhez, Bíró Levente az NKA Pécshez igazolt, és Dragasevics Veljko is távozott. Kenneth Funderburk és Mike Lewis elhagyták az országot. Demeter Attila Oroszországba ment 3×3-azni.

Samajae Haynes-Jones

A 24 éves, 183 centis amerikai irányító tavaly a grúz BC Cactus Tbilisiben játszott, s 20 pontot, 3,1 asszisztot, valamint 3,5 lepattanót átlagolt, amivel sokat segíthetne idén a PVSK-n.

Ivosev Tamás

A korábban az NB I. legértékesebb játékosának is választott Ivosev Tamásnak még vissza kell rázódnia az A csoport ritmusába, hiszen az elmúlt években a 3×3-as kosárlabdára fókuszált. A 202 centis 4-es azt követően döntő faktor lehet.

Michael Bryson

A 26 éves Michael Bryson 2-3-as pozícióba érkezett a PVSK-hoz Kanadából. A 193 centi magas bedobó nagy erőssége lehet a gárdának, hiszen remekül dobja a triplákat, és lepattanózása is kiemelkedő.

Bíró Olivér

A pécsi kosárlabdázó két szezonnyi szombathelyi, majd egy évnyi oroszlányi tapasztalatgyűjtést követően tért vissza a PVSK-hoz, hogy újabb sikerekhez segítse a klubot. A padról beállva vezére lehet a második sornak.

Illés Máté

Bíróhoz hasonlóan Illés Máté is az Oroszlánytól érkezett Pécsre. A 26 éves, 190 centis irányító az előző szezonban 8,2 pontot, 1,3 lepattanót és 1,6 asszisztot átlagolt, s kifejezetten veszélyes távolról.