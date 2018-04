Nagyot küzdve nyert a PVSK Kaposváron

A bajnokság során negyedszer is legyőzte a PVSK a Kaposvárt, amely így óriási lépést tett a play-offba jutás felé.

Az nyilvánvaló volt, hogy a palánkok alatt eleve bivalyerős Kaposvár otthonában Marino Sarlija nélkül bitang nehéz dolga lesz a PVSK-Veolia együttesének, ez azonban önmagában még nem mentség arra, amit az első negyedben a pécsiek védekezésben csináltak. Vagyis, amit nem. Merthogy védekezése nem nagyon volt a PVSK-nak az első tíz percben, a 30 kapott pont mellett persze nem is nagyon kell ezt magyarázni. Ráadásul a második negyed kaposvári kosárral indult, így mínusz 14-nél bizony elég kövér izzadságcseppek kezdtek legördülni a kedvenceiket Somogy megyébe is elkísérő PVSK-szurkolók homlokáról. Ekkor azonban varázsütésszerűen változott meg minden. Bíró Olivér beállása nagy tartást adott a pécsiek hátsó alakzatának, és bizony Harazin valamint Antóni is nagyon fontos pillanatokban tudott betalálni, mindeközben pedig a KKK gyakorlatilag képtelen volt betalálni. A félidő végén pedig már ott tartottunk, hogy Bíró kettő plusz egyes akciójával egyenlített a Pécs.

A nagyszünetet követően pedig szinte azonnal megszerezte a vezetést Csirke Ferenc együttese, amely gyakorlatilag az egész második félidőben extázisban játszott. Hiába tűnt úgy előzetesen, hogy a palánkok alatt esélytelenek lesznek Budimirék, Bíró, Harazin és Brooks vezérletével egymás után gyűjtötte a lepattanókat a Pécs. A negyedik negyed elején volt, hogy már tízzel is vezettek a Párducok, igaz a meccs vége így is nagyon izgalmas lett. A mindent eldöntő támadást azonban Antóni triplával fejezte be, így a bajnokság során negyedszer is legyőzte a PVSK a Kaposvárt, amely így óriási lépést tett a play offba jutás felé. Arról nem is beszélve, hogy a fontos győzelmen felbuzdulva Kövecses József, a pécsiek technikai vezetője megengdte a csapatnak, hogy levágják 26 éve növesztett copfját.

Kaposvári KK–PVSK-Veolia 73-78 (30-18, 11-23, 13-19, 19-18)

Kosárlabda-NB I., férfiak. Középházi középszakasz, Kaposvár, 1000 néző. Kaposvári KK: GIBBS 23/12, Baki 5/3, Ivosev 10, Hendlein 7/3, SPICA 21. Cs.: Dunn 2, Tóth P. 5/3, Papp. Vezetőedző: Fekete Ádám. PVSK-Veolia: DURHAM 18/9, BROOKS 16, Antóni 10/6, Budimir 7, HARAZIN 13. Cs.: Supola 3/3, BÍRÓ O. 11/6, Simon K. Vezetőedző: Csirke Ferenc.