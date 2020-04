Nagyot ment Szélig

Újabb nagyszerű versenyen vannak túl a PMFC szimulátorosai.

Most az orosz nagydíjon bizonyíthatta Szélig Dániel és Kasza Kristóf F1-es tudását. Előbbi 1.35.9-es idővel hozta be a Racing Point Mercedeszét a hetedik helyre az időmérő edzésen, míg utóbbi pilótának 2 és fél tizeddel tartott tovább az Alfával egy kör, így a kilencedig pozícióból rajtolhatott a futamon.

A rajtot mindkét pécsi versenyző jól kapta el. Az első kanyarok után Szélig egy, míg Kasza két pozíciót fogott meg. Ekkor jött viszont a katasztrófa utóbbi szemszögéből, ugyanis hozzáért az első szárnyával a csapattárs autójának, ami miatt az első kör végén jöhetett is a bokszba. Az alkatrész cseréjével sok időt vesztett, és úgy döntött, rögtön földobatja a kemény keveréket, hogy végig tudjon körözni a 27 körös versenyen. Szélig autójának nem lett komoly baja, így menetelhetett tovább felfelé. Körökön keresztül űzte az ötödik pozícióban haladó Williamst. Nagyszerűen taktikázott, és mikor elszánta magát az előzésre egy kanyarban kerülte ki a riválist és a másik pink Mercédeszt is, azonban hátulról egy Renault is érkezett, aki bevágott a pécsi versenyző elé. Sikere viszont nem tartott sokáig, mivel Szélig gyorsan átvette a negyedik pozíciót. Kettejük között viszont óriási csata alakult ki a kerékcseréig, ugyanis ott kiderült Szélig egyik manőverénél az ő szárnya is sérült, és cserélni kell.

A PMFC pilótája dobogós helyen ért célba, de megbüntették, így meg kellett elégednie a negyedik hellyel

A pécsi pilóta a 14. pozícióban találta így magát, éppen Kasza Kristóf elé jött vissza, viszont a közepes keverékeken jóval gyorsabb volt, és ismét elindult az élboly felé. Fantasztikus versenyzéssel az utolsó körökre már az 5. helyre felautózta magát, ahol újabb négyes csata alakult ki. Végül harmadikként ért célba, de egy 3 másodperces büntetés miatt egy pozíciót vesztett. Kasza a kilencedik helyik tudott előre lépkedni.

Mindeközben a Leauge of Legends című játék francia bajnokságában a Gamers­Origin nevű csapat ért fel a csúcsra, amelynek tagja a legmagasabban jegyzett magyar játékos Subicz „bluerzor” Dániel.

Ma 14 órától a FIFA20 NBI Challenge harmadik játéknapján az Újpest labdarúgója, Banai Dávid mérkőzik meg a Honvédos Nagy Gergővel. A mérkőzést az esport3tv Twitch csatornán lehet majd élőben követni. Az adás alatt pedig az Országos Mentőszolgálat munkáját lehet támogatni.