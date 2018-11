NB III. – A PMFC és a Szentlőrinc idegenben játszik

Csak a Kozármisleny játszik hazai pályán a hétvégi fordulóban a baranyai NB III.-as labdarúgócsapatok közül, s Németh Zsolt együttese feltétlenül győzni szeretne a Makó ellen. A listavezető Szentlőrincre kemény csata vár Iváncsán, a PMFC pedig a sereghajtó vendég lesz.

Az utolsó hazai bajnokiját játssza az őszi szezonban a Kozármisleny labdarúgócsapata, s Németh Zsolt együttese szeretne győzelemmel búcsúzni szurkolóitól. Jó esélye van arra, hogy ez összejöjjön: egyrészt az ellenfél a verhető kategóriába tartozik, a Makó ugyanis nem tartozik a jobbak közé, a tizenegyedik helyen szerénykedik. Másrészt Kocsisék az utóbbi hetekben rendre jól játszanak – igaz, ez nem mindig párosul jó eredménnyel.

– Várjuk már ezt a mérkőzést – fogalmazott lapunknak Németh Zsolt, a Kozármisleny edzője. – Hetek óta jól játszik a csapat, és az edzésmunka is rendben van. Itthon, saját szurkolóink előtt mindenképpen be kell gyűjtenünk a három pontot. Nem lesz könnyű, mert a Makó nem olyan rossz, mint azt sokan gondolják: van is már négy győzelme. Viszont ha azt az arcunkat mutatjuk, amit a legutolsó hazai meccsünkön, a SZEOL ellen, akkor nem lehet gondunk, nyerni fogunk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A PMFC ugyan idegenben játszik, de ugyanúgy győznie kellene. Csak az a baj, hogy az utóbbi időben ez sehogy sem akar összejönni. Ezúttal a sereghajtó otthonában próbálja megszerezni a három pontot Vas László együttese – mondanunk sem kell, milyen fontos meccs ez a mostani. Ha nyernek Kollerék, szerencsés esetben elmozdulnak a kieső helyről, s egy kis lélegzethez jutnak. Ami biztos, pokoli nehéz dolguk lesz: a Hódmezővásárhely épp az előző fordulóban szerezte meg első győzelmét, megnyerte a Makó elleni helyi rangadót, ennek köszönhetően nyilván szerzett némi önbizalmat, lendületet.

A Szentlőrinc már rég lendületbe jött – és nem is hajlandó lassítani. Turi Zsolt együttese csodás szériát produkál, zsinórban tizenegy bajnokit nyert meg, ezzel pedig minden riválisát leszakította magáról, s már hat pont az előnye a tabella élén. Vasárnap tovább lehet növelni a különbséget, hiszen a második és a harmadik helyezett éppen egymással játszik. Hampuk Ádámékra azonban nehéz feladat vár, az Iváncsa vendégei lesznek a lőrinciek: a hetedik helyezett otthonában nem lesz könnyű megszerezni a tizenkettedik győzelmet.