Négy évtized alatt senki sem kapott örökös eltiltást

Mosonyi Géza (74) és Parragi Antal (73) negyven éve segíti társadalmi aktívaként a megye labdarúgását. Mindketten az Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Irodájának fegyelmi bizottságában dolgoznak.

Az, hogy a magyar foci még él és létezik, többek között olyanoknak is köszönhető, akik fizetség nélkül teszik a dolgukat. Ráadásul már nagyon régóta. Ilyen Mosonyi Géza és Parragi Antal is, akik annak idején egyszerre kezdtek el tevékenykedni. Hivatali főnökük Álló Miklós volt, a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, ő beszélte rá a beosztottjait arra, hogy legyenek a fegyelmi bizottság tagjai. A „beszervezés” még 1978-ban történt, és a megbízatás azóta is tart. Mindkettőjüket külön köszöntötték az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága nemrég megrendezett évzáró bankettjén.

Érdekes, hogy egyiküknek sem volt futballista múltja. Mosonyi fiatalon kosarazott és kézilabdázott, a labdarúgáshoz csak szurkolóként volt köze.

– Egyáltalán nem bántam meg, hogy annak idején elvállaltam ezt a feladatot – mondja az öttagú I. sz. fegyelmi tanács vezetője. – Heti egy alkalommal jelent elfoglaltságot, szerdánként szoktunk összejönni. Az elénk kerülő esetek többsége két sárga lap miatti eltiltás.

Parragi ugyanott tag, ahol Mosonyi a vezető. Előbbi 28 esztendővel ezelőtt egyszer már lemondott, aztán mégis rábeszélték a folytatásra.

– Az ítéletek meghozatalánál sohasem engedtünk a nyomásnak, pedig néha volt – meséli Parragi, aki kívülről fújja az 50-es évek Pécsi Dózsájának összeállítását. – Összeszokott csapat a miénk, az év 52 szerdájából úgy körülbelül 32-33-on együtt vagyunk. Akadt olyan nap, hogy délután kettőkor kezdtünk és este 7-kor még tárgyaltunk. Régebben kaptam névtelen telefonokat, túl enyhének találták az ítéletünket, a politikát is belekeverték. Kirívó esetek szerencsére mostanában nincsenek, érdekes, hogy a négy évtized alatt egyszer sem büntettünk örökös eltiltással.

Mindenki fizetség nélkül dolgozik a bizottságokban

A Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatóságának hét bizottsága (fegyelmi, verseny, játékvezetői, nyilvántartási, igazolási és átigazolási, fellebbviteli, biztonsági, edzői) van, ezek 3–13 tagúak, bennük összesen 44-en dolgoznak. Valamennyien ingyen, fizetség nélkül tevékenykednek. A fegyelmi tanácsok (most kettő van belőlük) a focinagyüzem idején szinte minden héten üléseznek, a többiek szükség szerint ülnek össze.

A BMI hagyományos, év végi bankettjén elhangzott, hogy a 2018-as esztendő nyugodtan telt el, nem akadt olyan ügy, amely alapjaiban rengette volna meg a baranyai fociéletet. Jó hír, hogy hosszú idő óta nem szakadt félbe meccs a bírót ért atrocitás miatt. Évek óta nyugodt légkörben zajlanak a különböző szintű felnőtt és utánpótlás-bajnokságok.

