Negyedszer is győzne a PVSK

Ha péntek, akkor pályán a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata. ezt már megszokhattuk ebben a bajnoki szezonban. Ami viszont ennél sokkal fontosabb, az első három fordulót követően ahhoz is hozzászokhatunk, hogy ha péntek, akkor PVSK-Veolia győzelem.

Nos, ma újra péntek, a pécsiek pedig pályára is lépnek, méghozzá idegenben, a Kecskemét vendégeiként. Az persze már egy másik kérdés, hogy vajon újra jön-e a győzelem Csirke Ferencéktől. Ha csak a két csapat formáját nézzük, akkor nem kérdés, hogy esélyesek a pécsiek, még idegenben is. Hiszen míg Andrija Csiricsék három győzelemmel rajtoltak, és vezetik is a tabellát, addig a KTE három kör után 1/2-es mutatóval áll a nyolcadik helyen.

Persze attól, hogy a Kecskemét kikapott Zalaegerszegen és Székefehérváron, még egyáltalán nem szabad lebecsülni, hiszen egy olyan csapatról van szó, amelynek a gerince már hosszú évek óta együtt játszik. Igaz, egy láncszem a nyáron kiesett az ottani gépezetből. Pongó Máté épp a PVSK-hoz igazolt, így számára nagyon érdekes lehet majd ez a találkozó. Az irányító nyolc évet töltött el Kecskeméten, így számára biztosan pikáns lesz most ellenfélként visszatérnie korábbi otthonába.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A PVSK ma este 18 órakor kezd, nyolc körül pedig már tudni fogjuk, hogy ha péntek, akkor tényleg jön-e a pécsi győzelem.