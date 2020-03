Nehéz lesz nézők nélkül

Szokatlan körülmények között, nézők nélkül rendezik meg az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 16. fordulóját is. Ráadásul a mezőny talán két legerősebb együttese, az éllovas Pécsvárad és a jelenlegi második PEAC pont ezen a hétvégén találkozik egymással.

Március 14., szombat, 15.00

Pécsvárad R-Bus (1.)–PTE-PEAC (2.)

Az éllovas Pécsvárad az előző, valamint a most szombati fordulóban is a tabella második helyezettjével ütközik meg. Wittrédiék Komlón nagyon sima, 3-0-s győzelmet arattak, s hazai pályán, a télen edzőt váltó PEAC ellen sem szeretnének rontani hibátlan mérlegükön. Bár a közönségükre ezúttal nem számíthatnak a baranyai „Premier League” csúcsrangadóján, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség utasítására a megyei I. osztály mérkőzéseit is zárt kapuk mögött játsszák le.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – Ha jól emlékszem, sem játékosként, sem edzőként nem éltem még át zárt kapus mérkőzést. Ez egy furcsa helyzet, de tiszteletben kell tartanunk a döntést. Az előző fordulóban a második helyezett otthonában értünk el kiváló eredményt, s a körülményekhez képest jól is játszottunk. A PEAC ellen is szeretnénk folytatni a jó szériánkat, próbálunk minél jobban felkészülni a mérkőzésre. A téli edzőváltásuk óta csak egyszer, a műfüves felkészülési tornán találkoztunk a pécsiekkel, de egy edzőmeccsből nem lehet kiindulni. Ami minket illet, vannak apróbb sérültjeink, illetve betegeink, de remélem szombatra ők is felépülnek.

A PEAC korábbi trénere, Fazakas András szakmai igazgatóként folytatta a klubnál, helyére pedig Papp Zoltánt nevezte ki a téli szünetben a vezetőség. Az új mesterrel remekül rajtolt az együttes, hiszen 5-0-s győzelmet aratott a Harkány otthonában. A Somogy megyei Nagyatádról érkező edző már nagyon várta első baranyai derbijét, de a zárt kapuk miatt rendkívül csalódott.

Papp Zoltán, a PEAC edzője: – Semmi értelme nézők nélkül labdarúgómeccset rendezni. Elég összehasonlítani a szerdai Bajnok Ligája-nyolcaddöntőket, ég és föld volt a két mérkőzés közti különbség. De ez a megyei futballra is igaz, főleg egy ilyen rangadóra, ami ránk vár. Persze próbálunk ugyanúgy készülni, mint eddig, de nem lesz egyszerű. A Harkány elleni meccs eredményével természetesen elégedett vagyok, de voltak még hibák, amiken javítani kell. A Pécsvárad szereplése tiszteletet parancsoló, de mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy megszakítsuk a veretlenségi szériájukat. Az összes elkövetkezendő meccsünkön nyerni szeretnénk, ha mégis kikapunk, akkor a meccs után majd gratulálunk az ellenfélnek.

Március 14., szombat, 11.00

Lovászhetény (11.)–Villány (7.)

A Lovászhetény egygólos vereséggel, a Villány viszont egygólos győzelemmel kezdte a szezon. A forma és tabella alapján a vendégek számítanak esélyesebbnek, azonban a felek őszi mérkőzése előtt sem Bíró Ferenc tanítványai felé dőlt mérleg, mégis 4-1-es sikerrel hagyták el a villányi pályát.

Március 14., szombat, 15.00

Boda (5.)–Sport36-Komló (3.)

A Boda néhány kivétellel szinte az összes meccsét idegenben játszotta le az ősszel, bízva abban, hogy tavasszal már játékra alkalmas gyepen fogadhatja az ellenfeleket. A tavasz eljött, a pálya viszont továbbra is borzalmas állapotban van. Az előző körben a Villányt még Bodán látta vendégül Varga Balázs együttese, de a Komló elleni „hazai” találkozójukat már a szentlőrinci műfüvön játsszák le.

Gyógyfürdő Harkány (8.)–Mohács (4.)

A Harkány remekül hajrázott az őszi szezon végén, sorozatban öt meccset nyert meg, így az előkelő hatodik helyről várhatta a tavaszt. A második félév nyitányán azonban nagy pofonba szaladt bele a PEAC ellen Weinert Zsolt gárdája, s szombaton ismét élcsapattal kell megküzdenie. A Mohács az előző körben magabiztosan győzte le a Szederkényt, s Harkányba is három pontért utazik.

Szederkény (9.)–Szentlőrinc II. (12.)

A mezőny talán két legkiszámíthatatlanabb együttese csap össze Szederkényben. Lőrinc Antal tanítványainak nem sikerült jól a tavaszi a rajt, de ez igaz hétvégi vendégükre is. Mindkét csapat gólokkal kapott ki az előző fordulóban, így van mit javítaniuk ezen a hétvégén.

PVSK (6.)–Thermal Spa Siklós (10.)

A PVSK-tól meghatározó játékosok igazoltak el a télen, Vidáék mégis érett játékkal hozták el a három pontot a tavaszi nyitányon a Bóly otthonából. A megfiatalodott pécsi csapat ezúttal hazai pályán bizonyíthat, a félévet szintén győzelemmel kezdő Siklóst fogadja. Nagy Balázs együttese a Lovászhetényt gyűrte le 3-2-re az előző fordulóban.

Sellye (13.)–Bóly (14.)

A tabella első két helyezettje mellett az utolsó két helyezett is összecsap egymással szombaton: a Sellye a Bólyt fogadja a kiesési rangadón. Bár az első fordulóban mutatott teljesítménye alapján a Sellye nem sokáig marad jelenlegi pozíciójában. Az ormánságiak a télen tizenkét új játékost igazoltak, és a minőségbeli különbség már az első idei tétmeccsükön kirajzolódott, a Szentlőrinc II. ellen kiütéses győzelmet arattak.

AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 14 14 0 0 46–7 42

2. PEAC 14 11 1 2 43–12 31

3. Komló 14 10 1 3 38–21 31

4. Mohács 14 9 4 1 34–12 31

5. Boda 14 7 1 6 19–18 22

6. PVSK 14 6 4 4 24–19 22

7. Villány 14 7 0 7 32–25 21

8. Harkány 14 6 2 5 16–24 20

9. Szederkény 14 5 2 7 22–29 17

10. Siklós 14 4 1 9 16–34 13

11. Lovászhetény 14 3 1 10 17–29 10

12. Szentlőrinc II. 14 3 1 10 16–32 10

13. Sellye 14 2 1 11 12–43 7

14. Bóly 14 2 1 11 11–44 7