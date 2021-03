Nehéz most készülni

Első felnőtt országos bajnokát avathatta a PVTC a 16 éves Bartha Panna személyében. A tehetség az OB-n ugyan az egyes fináléjában alulmaradt, párosban Dankó Vanesszával az oldalán nem volt, aki megállítsa.

Mindössze 16 évesen felnőtt bajnoki címet ünnepelhetett Bartha Panna, aki Dankó Vanesszával az oldalán 6:3, 6:1-re verte a Magyar Országos Bajnokság páros fináléjában a Markó Réka–Pasek Lilla duót. Ugyanakkor egyéniben Tóth Amarissza még meg tudta állítani, de az ezüsttel is elégedett.

– Örültem nagyon. Végig nehéz meccseim voltak, kicsit el is fáradtam a végére, de boldog voltam, hogy eljutottam a döntőig és ott is egy egészen jó meccset játszottam – árulta el Bartha Panna, aki hozzátette, ennél még magasabbra vágyik a sportágában, profi teniszező akar lenni. – Az egyik legkeményebb ellenfelem Tóth Amarissza volt, ellene ugye el is vesztettem a döntőt. Ő egy évvel idősebb nálam, kicsit fáradt is voltam, de ellene egyébként is nehéz játszani. A másik kemény meccsem az elődöntőben volt a páros társam, Dankó Vanessza ellen. Hosszú is volt az összecsapás, és mindketten elég jól játszottunk.

Egyelőre viszont a folytatás ködös, hiszen a koronavírus miatt változhat a program, ráadásul a korosztályos nemzetközi versenyekre nehéz elutazni.

– Nincs sok lehetőség most utazni, így nem tudom, mikor lesz a következő versenyem. A nyári OB-kat viszont már szeretném megnyerni, nem csak döntőt játszani rajtuk – mondta nevetve. – Ha pedig lesz lehetőség külföldre utazni, ott is szeretnék minél jobban teljesíteni, versenyeket nyerni.

– Nehéz készülni most, de itthon tudok edzeni folyamatosan. Ez jó! Be vannak tervezve a versenyek, de ha lemondják őket, nem tudunk mit csinálni, edzünk tovább. Ha megtartják őket, akkor pedig örülünk, és próbálunk minél jobban felkészülni, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el rajtuk – jelentette ki végül.