Nehéz tavaszra számítanak a PMFC-nél

Elkezdte téli alapozását a labdarúgó NB II. második helyén telelő újonc PMFC. Vas László tanítványai úgy készülnek, hogy nehezebb dolguk lesz tavasszal.

Kiválóan szerepelt az ősz során a PMFC, amely 11 győzelemmel, 7 döntetlennel és csupán 3 vereséggel zárta le a szezon első felét, illetve a tavasz első két fordulóját.

A tavasszal 17 bajnokit játszik majd a csapat, amit további kupamérkőzésekkel toldhat meg, ha túljut február 10-én a Szombathelyen. Ezeken kell minél előkelőbb bajnoki helyezést kiharcolnia, illetve újabb meglepetést okoznia azzal, hogy megtartja feljutó pozícióját.

– Először is köszönteném minden szurkolónkat! Erőt, egészséget az új évre! Bízunk benne, hogy minket és a többi csapatot is elkerülik a vírus, a betegségek és a sérülések is – kezdte évnyitó sajtótájékoztatóját Vas László, a gárda vezetőedzője. – Már túl vagyunk felméréseken, PCR-teszten is átestek a játékosok. Próbáljuk ebből a négy hétből a lehető legtöbbet kihozni.

A csapatnak a kupameccs eltolása miatt nem kell úgy kapkodnia a felkészüléssel, január 31-én a Győr vendégeként vesz újabb rajtot a másodosztályban.

– A kupameccs február 10-re tolása kis előnyt jelent számunkra. Próbálunk minden napot úgy kihasználni, hogy a bajnoki rajtra megfelelő állapotban legyenek a srácok – folytatta. – Nem tartok attól, hogy ne végeznének megfelelő munkát a játékosaim, mert eddig minden alkalommal próbálták megcsinálni, amit kértünk. Ez fontos lesz, mert ami eddig elég volt, az holnap már kevés.

Már csak azért sem lesz egyszerű dolguk, mert a Debrecen, a Vasas, a Budaörs és a Gyirmót ellen is kell még bizonyítaniuk, ráadásul háromszor idegenben. Csak a Loki jön Pécsre.

– A bajnokság kezdete előtt kihangsúlyoztuk, a célunk minden mérkőzésből kihozni a maximumot. Mindig úgy megyünk ki a pályára, hogy nyerni akarunk. Az, hogy mi a realitás, azt nem a tabellán elfoglalt helyezés állapítja meg. Legyünk őszinték, vannak előttünk csapatok, akik infrastrukturálisan, anyagi helyzetükből kifolyólag is jobban állnak. Szeretnénk ezt megfelelő elszántsággal eltüntetni. Hogy ez mire lesz elég, azt év végén tudjuk realizálni – jelentette ki Vas. – Fejlődnünk kell sok helyen, sok szempontból. Mind a játék tekintetében, mind taktikai téren, amivel az eredményesség még jobbá tehető.

Természetesen kevés olyan csapat van, amelynek annyira fájna, hogy elvesztette szurkolóit, mint a PMFC-nek.

– A pécsi szurkolók nagyon hiányoznak. Amikor átvettem a csapatot, pár százan jártak a meccsekre, idén több ezren jöttek. Ez óriási öröm. Továbbra is azon leszünk, hogy visszacsalogassuk őket. Bízom benne, ha megoldódik ez a vírushelyzet, együtt örülhetünk – mondta.

Az átigazolásokról annyit árult el, nyitott szemmel jár, de a realitások talaján marad. Ha találnak olyan játékost, aki segíthet a céljaik elérésében, akkor változhat a keret.

A Pakssal kezdenek

A Pécs a héten egy többnapos, szinte már hagyományos harkányi edzőtáborban vesz részt, hétvégén pedig már pályára lép edzőmeccsen. Szombaton az NB I.-es Pakssal játszik majd a PMFC, azonban még az időjárás is közbeszólhat, hogy milyen helyszínen. Pécs és az Atomváros is helyet adhat a találkozónak. A pontos programot később hirdetik ki.

Pozitív, hogy rövidebb idén a téli szünet

– Jó volt kicsit pihenni, de vártuk, hogy visszatérhessünk és edzésbe lendüljünk. Ez pozitív, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal rövidebb téli szünetünk volt. Így a felkészülésünk is rövidebb lett. Reméljük, jó formában leszünk a kezdésre – mondta Futó Zsombor csapatkapitány, majd ígéretet is tett. – Próbálunk minden mérkőzést megnyerni a folytatásban is. Pozitív, hogy eddig így teljesítettünk, de innentől kezdve sokkal nehezebb dolgunk lesz. Nem kell, hogy teher nyomja a vállunkat, de az ellenfelek biztos sokkal jobban készülnek ellenünk.

– Nagyon hiányoznak a szurkolóink. Mind hazai, mind idegenbeli meccseken nagyon sokan támogatnak minket. Számunkra nagy érvágás, hogy nem jöhetnek – tette hozzá Futó.