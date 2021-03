Nehezebb sorsolást nem kaphattak volna

Rettentő nehéz dolga lesz a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapatának már a Magyar Kupa negyeddöntőjében is, hiszen a bajnoki cím és a kupasiker egyik legnagyobb esélyesét, a Szombathelyet sodorta elé a sors.

Nehezebb utat nem nagyon lehetett volna kijelölni a PVSK-nak, mint ami most a Magyar Kupa trófeája felé vezet. Rögtön a Szombathellyel kellene felvenni a versenyt Budimiréknak, s ha összejön a bravúr, a második körben jöhet az NB I. listavezetője, a Szolnok. Ha pedig az elődöntőt is sikerrel tudnák venni, akkor a fináléban a bajnokság harmadik vagy negyedik helyezettjével is összefuthatnak. Azaz az idényben látottak alapján a top négy három tagjával is mérkőzhetnek.

Persze már a Falco ellen is kellene egy kisebb csoda a sikerhez, már akkor is, ha csak az idénybeli eddigi meccseit nézzük a két gárdának. Az október végi szombathelyi meccset a hazaiak 91-72-re nyerték meg, a február 5-i pécsi visszavágóról pedig 92-67-es sikert követően távoztak Perlék. Szinte az első negyedben lerendezték mindkét találkozót. Utóbbit követően Dragan Alekszics úgy is nyilatkozott, minden pozícióban erősebb és jobban képzett játékosaik voltak. Pedig a Falco akkor sem a teljes, legerősebb keretével állt fel.

Veljko Brkics volt az egyetlen pécsi, aki mindkét Szombathely elleni meccsen érvényesülni tudott, a másodikra valamelyest Lewis is felnőtt mellé, de akkor Funderburk látványosan szenvedett a pályán.

A Magyar Kupát ezúttal a koronavírus miatt nem a megszokott módon rendezi meg az MKOSZ. Elsősorban nem három egymást követő napon lesznek a mérkőzések. A játéknapok közé pihenőnapokat iktattak be, csak úgy, mint a női csapatok seregszemléjén. A csapatok mindig utaznak, azaz nem szállnak meg a helyszínen, s épp ezért Budapesten lesznek a találkozók. A Ludovika Aréna ad majd helyet a sorozatnak.

A győztest három, a második helyezettet másfél millió, a bronzérmest 900 ezer forinttal jutalmazzák.

A negyeddöntőket a Mindig TV GO streamjén követhetik majd a rajongók, míg az elődöntőket, a bronzmeccset és a finálét már az M4Sport adja.

A Zsíros Tibor Férfi K&H Magyar Kupa programja

A negyeddöntők párosítása (április 7.):

Alba Fehérvár–Szolnok 13.00, Szombathely–PVSK-Veolia 15.30, Debrecen–Szeged 18.00, Paks-Körmend 20.30.

Az elődöntők (április 9.):

Alba Fehérvár/Szolnok–Szombathely/PVSK-Veolia 15.00, Debrecen/Szeged–Paks/Körmend 17.45.

Április 11.: Bronzmeccs (az elődöntők vesztesei) 16.30, Döntő (az elődöntők győztesei) 19.30.