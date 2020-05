Nehezen élte meg a leállás időszakát Koller Krisztián

Nehezen élte meg a kijárási korlátozás heteit Koller Krisztián, a PMFC NB III-as első helyezett csapatának labdarúgója, aki jövőre is a társak segítségére akar lenni.

Lépésről lépésre rázódik vissza mindenki a régi kerékvágásba a PMFC NB II-be jutott felnőtt alakulatánál a hosszú leállást követően, árulta el Koller Krisztián. A 37 éves támadó azt is kifejtette, nehezen élte meg a kijárási korlátozás idejét, mert nem lehetett a csapat közegében, és egy kicsit mindenki magára volt utalva. Bele is fásult a mindennapokba, már az első hét végén is „mehetnéke volt”. Természetesen filmnézéssel, internetezéssel, társasjátékokkal, kártyázással ő is színesítette az otthon töltött szürke hétköznapokat. Hangsúlyozta, reméli hamarosan már magunk mögött tudhatjuk ezt az időszakot, és nem csak a futball, de a teljes sportélet beindulhat.

– Sportemberként jobban örültünk volna, ha a pályán dől el a feljutás, de a klub jövőjét és az utánpótlást nézve boldog vagyok

– mondta már a kurtán véget érő szezonról. – Nem gondolom, hogy nem lett volna meg az első hely, ha folytatódott volna a bajnokság, mert nagyon egybe voltunk, jó a társaság.

A következő szezon kezdése kapcsán viszont még nincsenek konkrétumok, ami az edzői stáb dolgát is nehezíti, mivel nem egyszerű így összeállítani a csapat programját, míg a labdarúgóknak a játék sava-borsát kell nélkülözniük: a meccseket.

– Edzhetünk hónapokon keresztül, az nem ugyanaz, mintha mérkőzéseket játszanánk

– mondta. – Az is látszott most, ha leállunk huzamosabb időre, az óriási hátrányt jelent, ha beindul a történet, de ezt tudnia kell kezelni egy profinak.

Kérdésünkre elmondta, fizikálisan rendben van, és nem is szívesen áll le, mert tudja, onnan sokkal nehezebb visszajönni, még ha egyre több edzéssel is jár a szinten tartás.