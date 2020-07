Nehezen rázódik bele újra a munkába Takács Bence

Már készen állt a Mezőkövesd elleni NB I-es bajnoki találkozójára a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata, amikor lefújta a bajnokságot a szövetség. Takács Bencéék kezében múlt hétig nem is volt igazán labda, most igyekszenek vissza­rázódni az edzésekbe.

Hosszú ideje nem láthatta a komlói közönség pályán szeretett csapatát, de nem csak nekik hiányzik a mérkőzések hangulata, a játékosok is vágynak vissza eléjük.

– Eleinte nagyon nehéz volt számomra a leállás, mert hirtelen jött. Ugye meccsünk is lett volna pont szombaton, amit már nem tudtunk lejátszani sajnos – árulta el Takács Bence, utalva a Mezőkövesd elleni találkozóra, amire a szurkolók is csodás koreográfiával készültek. – Utána pedig ez a bezártság nagyon megviselt. Szerintem egy sportembert ez teljesen felőröl. Az a két-két és fél hónap nagyon nehéz volt, de miután enyhítettek a korlátozásokon jobb lett. Már találkozhattunk a barátokkal, el lehetett menni erre-arra. Nagyrészt Komlón voltam ebben az időszakban jó pár csapattársammal egyetemben. Sikerült együtt elütnünk az időt. Főként horgászni jártunk el. Legalább együtt tudtunk lenni, és a barátság még erősebb lett köztünk.

Viszont nem csak a csapatépítés szemszögéből lehet pozitívan tekinteni a szünetre.

– Aki profi sportoló volt vagy most is az, tudja, hogy az év nagy részében – egy jó tizenegy hónapon keresztül – elég nagy nyomás van a játékosokon. Most azért mindenkinek sikerült ezzel a hosszabb kikapcsolódással elterelnie a gondolatait a kézilabdáról. Így mindenki összeszedhette magát szellemileg és testileg is. Ha ezt nézzük, mondhatnánk, hogy jókor jött a szünet, de nincs így, mert sok volt ez a leállás – árulta el.

A kihagyás természetesen hagyott nyomot maga után, de a rajtig mindent megtesznek, hogy ez eltűnjön.

– Ilyen hosszú kihagyásra még nem volt példa a karrierem során, ha a sérüléseket nem nézzük. Nehéz visszarázódni az edzésekbe három-négy hónap szünet után, mert a testem nehezen akarja az igazságot. De ezért vagyunk profi játékosok, ezt kell csinálnunk, és még időnk is van a szezonkezdetig – mondta Takács, hozzátéve, a labdaéhség már az első pillanattól kezdve meg van bennük, várták a folytatást.