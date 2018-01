Nem adott esélyt az Eger

A PVSK-Mecsek Füszért hazai vereséggel kezdte a vízilabda OB I. tavaszi szezonját.

Sejtettük előre is, hogy nem ma fog pontot szerezni a Pécs. Persze, hiszen az Európában is meghatározó csapatnak számító Eger érkezett az Abay Nemes Oszkár Sportuszodába. Nem is csoda, hogy megtelt a lelátó.

Az Eger pedig nagyon gyorsan egyértelművé tette, hogy nem ez lesz az az este, amikor váratlan vereséget fog szenvedni. Alig négy perc után már 3-0-ra vezettek a vendégek, ez pedig gyakorlatilag el is döntött mindent, már a legelején.

A PVSK tisztességesen küzdött végig, de elég sok hibával játszottak ezúttal Lajkóék – persze egy ilyen sztárcsapat ellen azért nehezebb is hibátlant hozni.

Végül héttel nyert az Eger, ami összességében abszolút vállalható eredmény a pécsieknek. Nekik úgyis csak később jönnek az igazán fontos meccsek az alapszakaszban.

PVSK-Mecsek Füszért–ZF-Eger 5-12 (2-4, 1-3, 0-4, 2-1)

Vízilabda-OB I., férfiak. Pécs, 300 néző. PVSK: Barát – Chilkó, Krizsán, Szatmári, Csacsovszky A. 1, Lajkó 1, Csacsovszky E. 2. Cs.: Józsa (k), Horváth Zs., Opacak, Zerinváry, Rakonjac, Mijic 1.