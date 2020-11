Nem akarnak kockáztatni

Befejeződött az idény az MLE NB II.-es női labdarúgócsapata számára, amely négy őszi mérkőzését jövőre halasztotta. Nem játszott a Fehérvár, a Puskás, az Ajka és a Nimród ellen. Az első három hazai találkozó lett volna, míg a Nimróddal a fővárosban kellett volna megmérkőzniük.

– Az MLSZ a csapatokra bízta, hogy a vírusjárvány alatt most ősszel játszanak-e még vagy sem – kezdte Rack Róbert, a hazai meccseit Sellyén játszó együttes szakosztályvezetője. – Mi úgy döntöttünk, hogy ebben az esztendőben már nem lépünk pályára. Számunkra legfontosabb az egészség, semmit sem kockáztatunk. Nem akartunk halasztani, de rákényszerültünk. Az NB II. Nyugati-csoportban, ahol mi is szerepelünk, van, aki folytatja még idén a szezont, mások hozzánk hasonlóan befejezték. Mindenesetre a hétvégén hiába lett volna a sorsolás szerint forduló, egyetlen mérkőzést sem rendeztek meg. Mi rangadón a nagy rivális Puskást fogadtuk volna. Jövőre az elhalasztott bajnokik pótlására majd az országos szövetség ad meg időpontokat, azok közül lehet választani. A hazai mérkőzéseket illetően akár hétközbeni időpontokat is tudnánk vállalni. Hallani olyat is, hogy vannak olyan klubok, akik jövőre csak otthoni meccseket játszanának, idegenbe nem mennének.

Az MLE-nél most rakják össze az edzéstervet, amelynek alapján a játékosok otthon készülnek addig, amíg a téli felkészülés nem kezdődik el. 2021-ben az első edzést január közepén tartanák meg. Addigra szeretnék a keretet megerősíteni, minden posztra terveznek igazolást, mivel amúgy is kevesen vannak, alig húszan. A szakmai stáb marad, a jelenlegi összetételben dolgoznak tovább. A cél továbbra is a feljutás az élvonalba.

A játékosállományban találhatók koronavírussal fertőzöttek, ők otthon vannak, karanténban. Újabb megbetegedés nincs.

Hibátlanul várhatják a folytatást

A felnőtt bajnokságban vitézkedő gárda 100 százalékos teljesítménnyel fejezte be az őszt, mind a nyolc meccsén győzött, a gólkülönbsége 55-6. A házi góllövőlistát Csorbai Nikolett vezeti 13 találattal, utána a horvát Mateja Andrlic (10), Vári Viktória (8) és a szintén eszéki Maja Joscak (7) következik. Az MLE elhalasztott meccsei közül a papírforma szerint nem mindegyik tűnik első pillanatra nyerhetőnek, mert jelenleg a tabellán a 13-as mezőnyben a Puskás FC az első (9-ből 9 győzelem, 75 rúgott és 2 kapott góllal), a Fehérvár a harmadik, a Nimród az ötödik, míg az Ajka a kilencedik helyen áll.