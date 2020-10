Nem alakult jól a magyar hétvége Michelisznek

Nem sikerült jól a túraautó-világkupa (WTCR) címvédőjének, Michelisz Norbertnek a hazai versenyhétvége.

Az időmérőn motorhiba miatt csak a 16. helyen végzett, ez pedig nem csak a pozíció miatt hatott ki a vasárnapra is.

Az első futamon bár lépdelt előre, s sikerült felküzdenie magát az első tízbe a Hun­ga­roringen, ismét előjött a hiba, így ki kellett állnia.

A folytatásban hasonlóan agresszívan versenyzett a himesházi pilóta. A második és a harmadik futamon is előzgette a riválisokat, de a 10. hellyel be kellett érnie.

Az első futam dobogósai: 1. Esteban Guerrieri (argentin, Münnich Motorsport), 2. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co.), 3. Nestor Girolamo (argentin, Münnich Motorsport)… 21. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai).

A második futam: 1. Yann Ehrlacher, 2. Yvan Müller (francia, Lynk & Co.), 3. Jean-Karl Vernay (francia, Mulsanne)… 6. Michelisz Norbert.

A harmadik futam: 1. Esteban Guerrieri, 2. Tiago Monteiro (portugál, Münnich Motorsport) 3. Néstor Girolami… 10. Michelisz Norbert.

Az összetett élmezőnye: 1. Yann Ehrlacher 111 pont, 2. Esteban Guerrieri 104, 3. Jean-Karl Vernay 104, 4. Néstor Girolamo 81, 5. Yvan Müller 81… 11. Michelisz Norbert 54.