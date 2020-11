Nem bírt a DEAC-cal a PVSK-Veolia

Hiába küzdött hatalmasat, nem bírt a Debrecennel a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az NB I. 11. fordulójában. Így már három meccsesre nyúlt Demeterék vereség sorozata.

Az Eye of the Tigerre, hatalmas vigyorral az arcukon, nevetve, énekelve érkeztek bemelegíteni a PVSK játékosai, de látszott, készen állnak arra, hogy megütközzenek a DEAC-cal. Bár a szurkolók ezúttal nem tüzelhették fel Rujákékat, a megszokott elánnal végezték a dolgukat. Az első percekben a jókedv viszont átalakult az arcokon akarásba, és küzdelembe, a hangulat viszont sehogy sem lehetett az igazi. Szinte olyan volt, mintha középiskolások testnevelés órájára ülhetett volna be az ember, csak a pályán látottak ütöttek el ettől.

A találkozót a Debrecen kezdte jobban. Fejben is gyorsabb volt, és agresszívabban játszott, Moody pedig mindkét palánk alatt komoly zavart keltett a Panthers játékában. Ennek köszönhetően el is húztak a vendégek, csak Funderburkék egy-egy egyéni villanása gátolta őket abban, hogy 10-nél is nagyobb előnyt dolgozzanak ki.

A rövid pihenő alatt viszont Dragan Alekszics össze tudta szedni csapata védekezését, így Tóth Ádám mellett is szép számmal kerültek pécsi kézbe a lepattanók. Az egyre masszívabb védelemből pedig a támadások is lendületesebbek lettek, egyre jobban mozgott együtt a csapat. Egyedül a hárompontosok hiányoztak a PVSK játékából, amiatt nem is lett meg a fordítás a szünetig.

A fordulás után olykor olyan érzése volt az embernek, mintha ismételnék az első negyedet. Bár a Panthers dobásai jobban ültek, s talán jobban megtalálták egymást a társak a támadó oldalon, a Debrecen rohamait nem tudta megállítani. Így pedig ismét távolabb került a sikertől a Pécs.

A zárónegyed első két percére viszont totálisan elnémította ellenfelét a PVSK, miközben kilencet beszórt, s így a vezetést is átvette, ha akkor csak másodpercekre is. A DEAC viszont magasabb fordulatszámra kapcsolt egy időkérés után, amivel már nem tudta tartani a lépést a Panthersre még úgy sem, hogy Funderburk közben remekelt. Éppen ezért Dragan Alekszics két perccel a vége előtt még megpróbálta felvázolni a győztes taktikát, azt viszont egy kétes játékvezetői ítéletnek köszönhetően sem tudta megvalósítani a csapat. Sőt, már pontot sem szerzett a PVSK. Így pedig a DEAC 102-91-re nyert.