Nem elégedett meg egyetlen jó szerepléssel Jászó Ádám

Remekeltek a PSN Zrt. úszói a szombaton zárult kaposvári országos bajnokságon. Többek közt Kenderesi Tamás bajnok lett, míg az első felnőtt ob-ját teljesítő Jászó Ádám két bronzot és egy negyedik helyet úszott össze több egyéni rekorddal.

Boldogan térhetett haza a kaposvári országos bajnokságról Jászó Ádám, aki első felnőtt ob-ján 100 méter háton meglepve a mezőnyt harmadikként csapott a célba, majd 50 méter háton is elérte a dobogó alsó fokát. Előbbin ideje alig maradt el az olimpiai „A” szinttől.

Emellett 200 méter háton negyedik lett, míg az 50 méter pillangó „B” döntőjének első két helyét leosztották egymás között edzőpartnerével, az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamással.

– Mostanában mielőtt elindulunk a versenyre, nagyon izgulok.

Ezt nem tudom még kezelni, és nem is igazán tudom, hogy miért van. Viszont amikor oda érünk, és ott vagyunk a versenyszám előtt, már teljesen megnyugszom, nincs bennem semmiféle izgalom. Nincs már az, hogy túlizgulom a számot, és ezért esetleg elrontom. Ezt már sikerült levetkőznöm – árulta el lapunknak Jászó. – Nem számoltam azzal, hogy két érmet is fogok szerezni. A felkészülés nagyon jól sikerült. Gondoltuk, hogy valamelyik számból esetleg felférhetek a dobogóra, de azt nem, hogy többől is. Nagyon örülök neki nyilván, de az a cél, hogy minél hamarabb az első kettőbe be tudjak férni. Akkor a válogatottságom is meglenne. Annak még inkább örülnék. Még van min javítsak szerencsére. Nem ez a vége, lehet menni előre.

Az már ezen a versenyen is jól látszott, hogy Tari Imre kezei alatt remekül egymásra talált Kenderesi és Jászó, jó hatással vannak egymásra a medencében. Így pedig az elkövetkezendő időszak fényes lehet a két fiatal számára.

– Nagyon sokat segít nekem – jelentette ki edzőpartneréről a 18 éves sportoló. – Az elején nagyon gyenge voltam hozzá képest. Aztán ő mindig öntötte belém a pozitivitást, a jó hozzáállást, hogy meg kell csinálni, mert másképpen nem lesz jó eredmény. Húzzuk egymást edzéseken, megvan az összhang. Látszik is az eredményen, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni.

Most jöhet két lazább hét, aztán folytatódik a kemény munka

A jó eredményeket természetesen kemény munka előzte meg, bár Jászó bevallotta, a karantén­időszak alatt kicsit kiengedett.

– Az volt a baj, hogy az iskolai feladatok elvégzése után leültem játszani. Ez ment minden nap. Kicsit ellustultam. Az erőnléti edzésekkel valamelyest el vagyok maradva, de próbálok erősödni – árulta el, hozzátéve, az elmúlt hónapokban nagyon keményen készültek. Két háromhetes edzőtábort is letudtak.

A feszített program után most viszont jöhet egy kis lazítás.

– Nagyrészt otthon leszek. A tágabb családdal megpróbáljuk megoldani a karácsonyozást amennyire lehet. Emellett pihenek és pótlom az iskolai lemaradásom. Megpróbáljuk elintézni, hogy erőnléti edzések a szünet alatt is legyenek, de az úszás pihenőn lesz két hétig. A következő nagy verseny márciusban jön majd, a felnőtt országos bajnokság, amin megpróbálok ugyanilyen jól szerepelni.