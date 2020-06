Nem jó szájízzel hagyja el a Pantherst Horti Bálint

Nem jó szájízzel hagyja el a PVSK-Veolia NB I-es férfikosárlabda-csapatát Horti Bálint, habár pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el a klubnál.

Két év után ismét távozik a PVSK-tól a 31 éves center, Horti Bálint, jelentette be a napokban Facebook-oldalán az egyesület. – Nem jó szájízzel távozom, mert nem így terveztem, de ezt hozta a sors, ehhez kell alkalmazkodnom – árulta el lapunknak a játékos, aki nem akart belemenni a részletekbe. Horti Körmenden töltött két évet pécsi időszakai között, ahonnan 2018 nyarán tért vissza, így részese volt az előző szezonban bronzéremig menetelő alakulatnak, illetve a 2019/2020-as szezont sorozatos győzelmekkel nyitó gárdának.

– Mindenképpen szép emlékekkel távozom. Itt voltam négy évet, egy két idényes megszakítással. Nagyon nagy örömmel tértem vissza 2018-ban is. Pályafutásom egyik legnagyobb sikerét értük el a bronzéremmel, és tavaly is nagyon jól kezdtük a szezont. Ugyanúgy részem volt ebben a szereplésben is, mint az előzőben. Annak ellenére, hogy volt egy elég mély hullámvölgyünk, a végső pozíciónk alapján mondhatjuk, hogy sikeres évünk volt. Csak hát hamarabb le kellett fújni. Ehhez is alkalmazkodni kellett. Nem volt negatív sem az életemben, sem a pályafutásomban ez a pécsi négy év. Nagyon szerettem itt lenni. Meglátjuk, mit hoz a jövő – fejtette ki Horti.

A pécsi csapatot idén az 5. helyen állította meg a járvány, pedig pont javuló formát mutatott. – Nem akarom azt mondani, hogy maradt még bennünk, mert minden játékos arról beszél, hogy megnyerték volna a bajnokságot, vagy nem estek volna ki. Inkább azt mondanám, már sose tudjuk meg, de jó volt ez a társaság, és befejezhettük volna ezt a szezont jobb szájízzel is – tette hozzá.

Számok tükrében

A 205 centis center a 2018/19-es bronzéremmel záruló szezonban huszonhat bajnokin szerepelt, huszonegy alkalommal kezdőként. Ez alatt 9,2 pontot átlagolt, ami mellé 3,9 lepattanót szedett. Az idén kurtán záruló idényben ezek az adatok valamelyest romlottak: meccsenkénti 7,2 pontos, 3 lepattanós átlagot mutatott fel. Igaz, csak húsz mérkőzés állt rendelkezésére (amiből tizenkettőn volt kezdő), hogy bizonyítson. Az utolsó előtti megrendezett fordulóban, a Zalaegerszeg elleni két ráadásos thrillerbe torkolló meccsen például kifejezetten jó teljesítménnyel rukkolt elő.