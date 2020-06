Nem kockáztat a Pécsvárad, nem vállalta az osztályváltást

Sorozatban harmadszor ülhetett volna fel a Baranya megyei futball trónjára a Pécsvárad, azonban a koronavírus-járvány véget vetett a szezonnak. Az egyesület az idei kiírásban is magasan ellenfelei fölé nőtt, hibátlan mutatóval vezette a tabellát, azonban az osztályváltást ezúttal sem vállalta.

A Pécsvárad az előző két kiírás bajnokaként veselkedhetett neki a Baranya megyei I. osztály 2019–2020-as idényének, ráadásul a szezon kezdete előtt még erősödött is. A vezetőségnek az élvonalbeli tapasztalattal is rendelkező Wittrédi Dáviddal, valamint az NB II.-őt is megjáró Racskó Rolanddal is sikerült megegyeznie. A Varga László vezette együttes a koronavírus-járvány miatt lefújt bajnokságban igazi erődemonstrációt tartott: 15 fordulót követően hibátlan mutatóval és 11 pont előnnyel vezette a tabellát.

– Nem érintett jól minket, hogy lefújták a bajnokságot – mondta el lapunknak Perlaki Zoltán, a Pécsvárad szakosztályvezetője. – Egy egyedülálló dolgot hajthattunk volna végre, a veretlen bajnoki címmel biztosan beírtuk volna magunkat Pécsvárad sporttörténelmébe. Ez minimális bosszúságra ad okot, de természetesen felfogtuk, elfogadtuk a döntést.

A szezon lezárásától függetlenül mint a Baranya megyei I. osztály éllovasa, az NB III.-as szereplésre is kapott jogot a Pécsvárad, azonban licenckérelmet sem adtak be Perlaki Zoltánék.

– Én úgy gondolom, hogy az NB III. nem egy Pécsvárad méretű településnek és nem egy ilyen szintű klubnak a kabátmérete. Az ellenkezőjéről nem nagyon lehet engem meggyőzni – mondta a szakosztályvezető, s reagált azokra a kritikára is, amelyek szerint a riválisok elől veszik el a lehetőséget azzal, ha nem vállalják a feljutást: – Ha valaki nem tudja megnyerni a megyei I. osztályt, akkor mit akar feljebb? Teljesen más kávéház. Én nem tudom megtenni azt, hogy a 19-re lapot húzok. Nálunk több olyan játékos is van, aki hallani sem akar NB III.-ról. Vagy dolgoznak, vagy fociztak már feljebb, és tudják nagyon jól, hogy ott már heti hét nap szól a futballról.

A szomszédos Tolna megye bajnoka, a Majos ugyanakkor vállalta a harmadosztály kihívásait.

– A lehetőségeik, infrastruktúrájuk nagyon hasonló a miénkhez, így mindenképp figyelni, tanulmányozni fogjuk az NB III.-as szereplésüket. Annak tükrében majd meg fogjuk látni, hogy mi is meg tudjuk-e csinálni, vagy sem – utalt a majosi csapatra Perlaki Zoltán.

Nem látnak előre

Perlaki Zoltán szakosztályvezető még nem látja pontosan, hogy a koronavírus-járvány, s annak következményei mennyire érintik majd a pécsváradi labdarúgást.

– Mint minden önkormányzat, a pécsváradi is elesett bevételektől az elmúlt időszakban, és én is úgy számolok, hogy arányosítva ez minket is érinti fog valamilyen szinten. A város az anyagiakon felül is rengeteg mindenben támogatott minket, amit ezúton is szeretnék megköszönni – emelte ki Perlaki. – Úgy gondolom, ennek ellenére sem lesznek nagy változások a klubnál. Biztosan lesznek érkezők, távozók, de erről még korai beszélni. Szeretném előbb egyben látni a költségvetést, s aszerint addig nyújtózkodni, amíg a takarónk ér.