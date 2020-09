Nem lehet mindig nyerni, de megpróbálják

A második helyen tanyázó Szentlőrinc II. a PTE-PEAC vendége lesz a labdarúgó AutóCity Volkswagen megyei I. osztály 4. fordulójában. A listavezető Villány és a címvédő Pécsvárad párharcát egy későbbi időpontban rendezik meg, mivel a koronavírussal megfertőződött pécsváradi játékosok ezen a hétvégén még nem léphetnek pályára.

Szeptember 12., szombat, 11.00

PTE-PEAC (7.)–Szentlőrinc II. (2.)

A PEAC az első fordulóban halasztott, a harmadik körben pedig szabadnapos volt, így egyelőre csak egy bajnoki mérkőzésen van túl. Azon az egyen viszont magabiztos győzelmet arattak a pécsiek, miközben a Magyar Kupában is sikeresen vitézkedtek, hiszen mindhárom megyei fordulót megnyerve, feljutottak a főtáblára – legutóbb a Komlót búcsúztatták.

Lőrinc Antal, a PEAC vezetőedzője: – A Komló elleni kupamérkőzésen azt láttam a csapattól, amit szerettem volna. Mentálisan, fizikálisan és taktikailag is majdnem tökéletes meccset játszottunk. Az egyetlen problémánk az volt, hogy a ziccereinket nem értékesítettük kellő hatékonysággal. Van, aki azt mondja, hogy ezen nagyon könnyű változtatni, szerintem viszont nagyon nehéz. Gólt lőni mindig nehéz! De azon vagyunk, hogy a hibákat kijavítsuk. Elég komoly hét elé nézünk: szombaton jön a Szentlőrinc, szerdán lejátsszuk az elmaradt bajnokinkat a Siklós ellen, jövő szombaton pedig a kupában leszünk érdekeltek. De én imádtam ezt, amikor játékos voltam, hiszen nem kellett edzeni, csak játszani. A Szentlőrinc II. egy fiatal, rendkívül jól leedzett és motivált csapat, amely kiegészül az NB II.-es keretből leadott játékosokkal. Mint minden meccsre, erre is normálisan fel fogunk készülni. Hazai pályán nyernünk kell!

A Szentlőrinc II. remekül kezdte a szezont, az első három körben hét pontot gyűjtött, előző két meccsén összesen kilenc gólt lőtt, így második a tabellán. Egyedül a Lovászhetény lopott pontot a piros-feketéktől.

Horváth Zoltán, a Szentlőrinc II. vezetőedzője: – Mivel maximalista vagyok, maradt bennem hiányérzet, főleg az első mérkőzés miatt. A Lovászhetény ellen is reális esélyünk volt a győzelemre. Természetesen minden mérkőzést nem tudunk megnyerni, de törekedni fogunk rá. Így lesz ez szombaton is! A szezon eddigi legnehezebb meccse vár ránk. Bízom abban, hogy folytatjuk jó szereplésünket, de legfőbb feladatunk továbbra is az, hogy a klub fiatal tehetségeit a felnőttek között is versenyeztessük.

Szeptember 12., szombat, 16.30

PVSK (8.)–Sellye O és R (4.)

Ahogy a felek tabellán elfoglalt helyezése is mutatja, a Sellye eredményességben dupla olyan jól kezdte az idényt, mint a PVSK. Az ormánságiak a Villány ellen nagy pofonba szaladtak bele, de a Komlót és a Lovászhetényt is legyőzték, míg a PVSK csak egyszer győzött, s kétszer maradt pont nélkül, ráadásul mindkét vereségét hazai pályán szenvedte el. A pécsiek szombaton ismét otthon próbálkozhatnak, s ha ezúttal győznek, beérik Kovács Imre együttesét.

Szeptember 12., szombat, 17.00

Mohács (3.)–Kétújfalu (10.)

A papírforma azt mutatja, hogy a Mohács a harmadik szezonbeli bajnoki győzelmét is megszerzi a hétvégén, azonban még nem tudni, hogy a szerdai, büntetőpárbajba torkolló kupameccs mennyit vett a Duna-partiakból. Az újonc Kétújfalu valószínűleg mindent bevet majd a pontszerzés érdekében. Szombaton kiderül, hogy ez mire lesz elég.

Szeptember 13., vasárnap, 16.30

Boda (13.)–Thermal Spa Siklós (11.)

Az biztos, hogy a felek közül legalább az egyik megszerzi idénybeli első pontját vagy pontjait. Az előző kiírásban kiválóan szerepelt a Boda, így valamelyest meglepő, hogy ezúttal két vereséggel kezdett – hozzá kell tenni, hogy a Villány és a PVSK volt az ellenfél. A Siklós csak egy bajnoki mérkőzésen van túl, az éremesélyes Mohácstól kapott ki 2-0-ra.

Gyógyfürdő Harkány (14.)–Sport36-Komló (9.)

A Harkány első két meccsén összesen nyolc gólt kapott, és most vasárnap sem lesz könnyű dolga, a Komlót fogadja. Ellenfeléhez hasonlóan a Bányász is borzalmasan kezdte a szezont, de legutóbb, a Bóly ellen már belőtték a helyzeteiket Alaberték, és magabiztos, 4-0-s győzelmet arattak.

Bóly (12.)–Lovászhetény (5.)

A Harkánnyal egyetemben a Bóly is nyolcat kapott két meccs alatt, s szintúgy a nullapontosok táborát „erősíti”. A hétvégén ismét kellemetlen ellenféllel, a Lovászheténnyel ütköznek meg Zsebéék. Bíró Ferenc tanítványai ugyan legutóbbi meccsüket elveszítették, de így is négy ponttal a tarsolyban utaznak Bólyba.