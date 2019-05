Nem lett tele a pohár, négy pont hiányzik belőle

A hatodik helyen zárta a szezont a Mohácsi TE 1888 női kézilabdacsapata az NB I. B Nyugati csoportjában. Füzesi Ferenc vezetőedző szerint a helyezés nem rossz, a jobb eredményhez elsősorban az önbizalom hiányzott.

– Mennyire van tele az a bizonyos pohár? Teljesen, félig?

– Az biztos, hogy nincs tele – válaszolt Füzesi Ferenc, a mohácsiak vezetőedzője. – Tíz meccset nyertünk meg, kettőn döntetleneztünk, tízet elveszítettünk, dobtunk ötszázhúsz gólt és ugyanennyit kaptunk. Utóbbi két szám egyértelműen mutatja a csapat teljesítményét. Maga a helyezés nem rossz, de a lőtt gólok miatt csalódott vagyok, ebben a szegmensben majdhogynem a kiesők közé tartozunk.

– Mi kellett volna a jobb teljesítményhez?

– Meggyőződésem, hogy az önbizalom hiányzott. Az utolsó fordulóban, a NEKA elleni meccsen nyújtott játék bizonyította, hogy képesek vagyunk a nagyon jó teljesítményre. A játékosok egész egyszerűen nem hitték el, hogy mire képesek, milyen eredményt tudnak elérni. Az edzéseken mindent megcsináltak, minden klappolt. Csak a hit hiányzott a mérkőzéseken.

– Miben léptek előre?

– Sokat fejlődtünk, ez egyértelmű. A játékosok pozitív hozzáállásának tudom be, hogy a hatodik helyet gond nélkül hoztuk. Egymáshoz és minden máshoz is pozitívan viszonyultak, s a kudarcok idején sem engedtük, hogy elsüllyedjen a csapat szellemisége. Emellett fizikailag is sokat léptünk előre, van tehát minek örülni.

– Nem sok hiányzott ahhoz, hogy még előrébb végezzenek, elvégre az ötödik helyezett DKKA U19-nek ugyanúgy huszonkét pontja van, és a negyedik Győri Audi ETO KC U19 is mindössze hárommal gyűjtött többet.

– A Pénzügyőrrel kétszer döntetleneztünk: Budapesten a győzelemért támadtunk és itthon is volt esélyünk arra, hogy megnyerjük a bajnokit. Az utolsó előtti hazai meccsünkön pedig félidőben vezettünk a Nagyatád ellen, aztán teljesen szétestünk és kikaptunk. Nem kellett volna tehát semmiféle bravúr ahhoz, hogy ezt a négy pontot megszerezzük, s akkor most a negyedik helyen lennénk.

– Mit vár a következő idénytől?

– Ami történik a csapat körül, az nagyon biztató. Javarészt együtt marad a társaság, persze azért lesznek változások. Tavaly nyáron kilenc új játékos jött, plusz az edző, vagyis jómagam, ehhez képest most érkezik a Kozármislenytől Ragoncsa Dominika, a Siófok U22-től kölcsönbe Takács Eszter és Barkóczy Dorina, aminek azt kell eredményeznie, hogy megmarad az egység. A csapat nagy része tisztában van azzal, hogy ki vagyok, mit akarok, mit csinálok, ez pedig biztosan az előnyünkre válik.