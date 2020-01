Nem sikerült teljesen fényesen a PVSE első féléve

Nehéz féléven van túl a Pécsi VSE NB I. B-s férfi kézilabdacsapata. Kovács Gábor tanítványai három győzelmet és egy döntetlent értek el 11 mérkőzésen, így a 9. helyen állnak. Igaz, többször is csak hajszálon múlt egy-egy siker.

Nem a tervek szerint alakult teljesen a PVSE bajnoki szereplése az ősszel. Bár 11 találkozójukból hétszer is vendégségben kellett bizonyítaniuk Kovács Gáboréknak, maguk is többet vártak a félévtől, vallotta be az edző.

– Igen nehéz őszi szezont zártunk, ami a végjáték kivételével nem sikerült teljesen fényesen – mondta a tréner, aki hozzátette, négy mérkőzésüket csak izgalmas hajrában bukták el, úgy hogy apróságok döntöttek a végkimenetleről. – Sajnos ezek a mérkőzések, ha egy hajszállal is, de nem a mi győzelmünkkel zárultak. Több volt az idegenbeli mérkőzésünk is, de ezek nem kifogások, hanem tények.

Hozzátette, a vonaljátékosokkal, a csapat szélső és beálló játékával is elégedett és a kapuban is jó teljesítményt hoztak.

– De az látszott, hogy a védelmünk és a támadó játékunk is javításra szorul.

Tudjuk, miben és hol hibáztunk. Az a célunk, hogy tavasszal határozott javulás történjen. Ezen fogunk kemény dolgozni január elejétől egészen május közepéig – folytatta Kovács Gábor. – Az utolsó három fordulóra Sebestyén Csaba már hozzánk igazolt a PEAC-tól. Az ő beépítésének meg kell történie a felkészülés alatt. Van négy kettős-játékengedéllyel rendelkező játékosunk, három Csurgóról, egy Komlóról. Az ő beilleszkedésük nehézkes, hiszen szinte csak a mérkőzéseken látjuk őket. Ezzel a kerettel kell megoldanunk a második félévet, és bízom benne, hogy ez sikerülni is fog.

A folytatás február 14-én kezdődik, akkor a PLER-Budapest érkezik Pécsre.

– A csapatomnak és minden támogatónak közös sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánoTöbbször lesznek hazai környezetben

Az kedvezhet a PVSE-nek, hogy a második félévben zömében Pécsett kell felvenniük a harcot az ellenfelekkel.

– Az olyan egygólos, a végjátékban eldőlő meccseken, mint amilyet többször is játszottunk, apró nüanszok döntenek. Természetesen a hazai pálya előnye is átdöntheti a mérleg nyelvét, de nekünk is sokkal élesebbnek, okosabbnak kell lennünk ezekben a helyzetekben. Ezen kell dolgoznunk, hogy minden összetevő passzoljon, ahogy az a szigetszentmiklósi sorsdöntő meccsen meg is történt – mondta Kovács Gábor.